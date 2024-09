Luchtbelletjes in het water vissen maar liefst een ton afval per jaar op

Wie de afgelopen jaren over de Westerdokskade heeft gelopen of gefietst is het vast wel een keer opgevallen. Een stroom aan bellen, van de ene kant van de kade naar de andere kant. Maar het zijn niet zomaar bubbels, het 'bellenscherm' vangt afval dat langs komt drijven en doet dat met succes. Na een pilot van zo'n drie jaar blijkt dat het scherm jaarlijks gemiddeld een ton aan plastic binnenharkt.

AT5

In november van 2019 werd 'The Great Bubble Barrier', zoals de officiële naam luidt, in het water geïnstalleerd. Elk jaar wordt er zo'n 42.000 kilo plastic uit de grachten gevist, maar dat gaat vooral over stukken plastic die op het water drijven. Met het bellenscherm was de bedoeling om stukken plastic die te klein zijn en te diep onder water zitten voor Waternet om ze eruit te vissen, toch uit de grachten te krijgen. Bubbels en stroming Vanaf de kant zie je slechts bubbels, maar onder water gebeurt een heleboel. Op de bodem van de gracht ligt een buis en daar komen bellen uit. Die bellen brengen het afval dat langs komt drijven naar de oppervlakte. Doordat de buis schuin in de gracht ligt kan er gebruik worden gemaakt van de natuurlijke stroming en drijft het afval naar de zijkant van de kade, waar het wordt verzameld.

Zo werkt de bubble barrier - AT5

Het bellenscherm vangt zo'n 200.000 stuks plastic per jaar. "Het is de verwachting dat de Bubble Barrier 86 procent van het drijvend plastic afvangt voordat het richting het IJ en de zee stroomt", schrijft verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst in een brief aan de gemeenteraad over het project. Vanwege het succes hebben de gemeente en het Waterschap besloten dat het bellenscherm de rest van de levensduur, naar verwachting blijft de pijp zo'n zeven jaar goed, blijft liggen bij de Westerdok. Voor dit en volgend jaar is er budget gevonden voor de kosten, ongeveer 50.000 euro per jaar. Voor de jaren daarna moet er nog wel geld worden vrijgemaakt. Meer barriers Vanwege de positieve resultaten wil het stadsbestuur graag nog meer van dit soort bubble barriers in de stad. "Aan de zuidkant van het IJ zijn zes locaties waar het water uit de Amsterdamse grachten richting

het IJ stroomt. Behalve het Westerdok gaat op al deze locaties plastic mee richting het IJ en de Noordzee.

Vijf van deze locaties zijn geschikt voor een afvangsysteem met een bellenscherm", aldus Van der Horst. De kosten voor het aanleggen en het onderhouden van alle nieuwe bellenschermen gaat de gemeente naar schatting een kleine 600.000 euro kosten. De gemeente kijkt of er budget is om de schermen te realiseren. Het Waterschap heeft al aangegeven om gedeeltelijk mee te betalen.

