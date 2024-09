Vrouw hangt aan klep van pont tijdens het varen, GVB noemt actie 'levensgevaarlijk'

Op de video lijkt de vrouw zich vast te houden aan bovenkant van de laadklep en lijkt ze op een rand te staan aan de onderkant. Wanneer het vooral gebeurde, is niet duidelijk. De video werd afgelopen nacht op TikTok geplaatst.

In de reacties onder de video snappen veel mensen de actie van de vrouw niet. "De pont komt om de vijf minuten, hoe kan ze niet wachten", reageert iemand op de video. "Als ze in het water was gevallen dan had ze dit waarschijnlijk niet meer na kunnen vertellen", aldus een ander.

Het GVB is het daar mee eens. Een woordvoerder van het vervoersbedrijf laat aan AT5 weten dat de actie levensgevaarlijk kon zijn. "De vraag is of ze is gesprongen toen de klep omhoog was, of ze sprong toen hij omhoog ging of dat ze er overheen is geklommen toen ze aan boord was. Maar als ze is gesprongen nadat de klep al omhoog ging of al omhoog was, dan is het duidelijk dat dit een levensgevaarlijke actie was. Het is geen roeiboot. Het is een flink schip met forse schroeven."

Of de vrouw veilig en vooral droog aan wal is gekomen is vooralsnog onbekend.