Ajax-fans krijgen uitsluitsel: Europa League-wedstrijd tegen RFS gewoon in Riga

De Europa League-wedstrijd van Ajax tegen Rigas FS, wordt gewoon in Riga gespeeld. Dat laat Ajax vandaag via X weten. De wedstrijd wordt op 23 januari in het vaste stadion van de tegenstander afgewerkt.

De verwarring ontstond omdat RFS lange tijd niet wist in welk stadion het wilde spelen. "Er is een probleem met stadions in Letland", vertelt de persvoorlichter van de club. "We hebben geen nationaal stadion, wat het lastig maakt om grote wedstrijden te organiseren."

De meest logische keuze leek het moderne Skonto Stadium, het stadion waar RFS eerder al Europese wedstrijden speelde. Omdat dat stadion van aartsrivaal Riga FC is, wilde RFS dit keer liever in een ander stadion spelen.

Dat stadion werd uiteindelijk gevonden. RFS en Ajax treden nu in het Daugava Stadion tegen elkaar aan. In dat stadion, met tribunes die voor een groot deel onoverdekt zijn, is plaats voor 10.000 toeschouwers.

Advies

Het hele verhaal bracht Ajax in de veronderstelling dat de club de wedstrijd mogelijk ergens anders wilde spelen. Ajax adviseerde fans vorige week daarom om nog geen vlucht een hotel te boeken. "Mogelijk vindt deze niet plaats in Riga, maar wordt er uitgeweken. Dit kan ook een ander land zijn", schreef de Ajax toen op X.

Vandaag berichtte Ajax zelf dat de wedstrijd 'gewoon' in het thuisstadion van RFS gespeeld wordt, in Riga dus. "Reglementen schrijven namelijk voor dat alle thuiswedstrijden van een club in principe in hetzelfde stadion gespeeld moeten worden", aldus de club.