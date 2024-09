Forse bezuiniging op ov in grote steden: "Prijsstijging op deze manier onvermijdelijk"

Er gaan miljoenen euro's minder naar het openbaar vervoer in en rondom Amsterdam. Volgens wethouder Melanie van der Horst, die ook voorzitter is van de Vervoerregio Amsterdam, betekent dit dat het openbaar vervoer in en rond de stad verschraalt en een stuk duurder wordt.

In totaal gaat er zo'n 110 miljoen euro per jaar minder naar de vervoerregio's van Amsterdam en Den Haag/Rotterdam. Dat bevestigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na berichtgeving in het AD. De bezuiniging gaat pas vanaf 2026 in, maar ook komend jaar zal het budget al minder zijn.

Vorig jaar werd er via een motie in de Tweede Kamer nog 158 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor de drie regio's. Hiervan ging toen 85 miljoen euro naar Amsterdam.

Duurder

In de praktijk wordt een groot deel van die investering nu teruggedraaid. Amsterdam vreest, net als Rotterdam en Den Haag, daardoor opnieuw voor een 'kaalslag' en 'verschraling' van het openbaar vervoer. Volgens de Vervoerregio Amsterdam is ook een prijsstijging van het ov in de regio onafwendbaar zonder dit geld.

De Amsterdamse vervoerder GVB kwam de laatste jaren al vaker in het nieuws vanwege financiële- en personeelstekorten. Onder meer omdat er tijdens corona ineens minder mensen de bus, tram of metro pakten.

Dienstregeling

Het GVB en de Vervoerregio Amsterdam waarschuwden de laatste jaren meermaals voor een uitgeholde dienstregeling. Bij de laatste wijziging van de dienstregeling bleef die verschraling grotendeels uit, onder meer omdat het Rijk vorig jaar dus met miljoenen over de brug kwam. Een nijpend personeelstekort leek daardoor de grootste uitdaging voor het gemeentevervoerbedrijf te zijn geworden.

Nu er zich de komende jaren dus een bezuiniging aandient, wordt de term 'verschraling' weer uit de ijskast gehaald. Wethouder Melanie van der Horst, ook voorzitter van de vervoerregio, zei vanochtend op NH Radio dat ze zich vooral zorgen maakt over de gevolgen voor mensen die in Nieuw-West, Zuidoost of buiten de stad wonen. "Voor hen moet het centrum van Amsterdam wel bereikbaar blijven."