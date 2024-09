Wedstrijd op wedstrijd op wedstrijd: Ajax begint reeks met veel duels en weinig rust

Europese verplichtingen en stakingen van de politie: het heeft ervoor gezorgd dat Ajax heel wat duels moet inhalen. Voeg daar de wedstrijden in competitiefase van de Europa League aan toe en je hebt een programma wat volledig gevuld is, met niet zo veel rust ertussen. Zit Ajax aan het einde van december met een volle ziekenboeg, of kunnen topvoetballers dat wel aan?

Het voelt alsof Ajax een tweede zomerstop heeft gehad en dat is ook bijna zo. De laatste wedstrijd van de Amsterdammers was op 29 augustus tegen het Poolse Jagiellonia Bialystok in de voorrondes van de Europa League. Daarna kwamen de spelers niet meer in actie in een officieel duel voor de Amsterdammers.

Ook de korte herstelperiode kan volgens Van Keulen voor problemen leiden. "48 uur herstel is relatief kort. Maar alles valt en staat met de voorbereiding vanuit de medische staf. Als zij maatregelen nemen om de workload op orde te krijgen en te houden, dan hoeft het niet zo te zijn dat in december de helft van de spelers met een blessure zit. Maar de hoeveelheid wedstrijden is wel zwaar voor het lichaam"

Een speler die alles speelt, zou dan 540 minuten maken in negentien dagen. Dat is wat anders dan de normale 180 minuten in veertien dagen. Volgens sportfysiotherapeut Matthijs van Keulen van het Sport Medisch Centrum is dat echt een aanslag op het lichaam. "De spelers hebben weken daarvoor geen wedstrijden gespeeld. Een piek in wat wij 'workload' noemen kan voor klachten zorgen."

De eerste periode is vanaf vanavond tot en met 6 oktober. Go Ahead Eagles, RKC en FC Groningen zijn daarin naast Fortuna de tegenstanders in de eredivisie. Daar tussen speelt Ajax nog op donderdagen tegen het Turkse Besiktas en Slavia Praag.

Volgens Van Keulen is het van belang dat de spelers in de afgelopen vrije periode veel en intensief hebben getraind om de komende weken goed door te komen. Daarnaast moeten de Ajacieden goed in de gaten worden gehouden qua overbelasting. "Maar de medische staf van Ajax heeft allemaal data over de minuten en meters die spelers gemaakt hebben en vergelijken dat met hoe een speler herstelt en hoe hij zich voelt. Als een speler een verhoogd risico heeft, dan is rouleren wel belangrijk." Toch is elke wedstrijd wisselen van elftal niet de oplossing volgens de sportfysiotherapeut. "De voorbereiding naar deze weken toe is het belangrijkst."

Toppers achter elkaar

Na de wedstrijd tegen Groningen op 6 oktober zit een interlandweek. Voor een aantal basisklanten van Ajax zit het er dik in dat zij ook die week met hun nationale elftallen wedstrijden moeten spelen, maar voor sommigen is het ook even een periode van rust. Daarna begint het zwaarste blok van de drie periodes.

In 22 dagen moet Ajax zeven wedstrijden afwerken, opnieuw met twee tot drie dagen rust per wedstrijd. Het verschil is dat de tegenstand die Ajax kan verwachten, en daarmee de intensiteit van de wedstrijden, een stuk hoger ligt. Met Feyenoord, PSV, Maccabi Tel Aviv en FC Twente achterelkaar. Tussen de inhaal Klassieker en de topper met PSV zit zelfs maar net iets meer dan 70 uur.

Na FC Twente is er opnieuw een interlandweek, daarna begint de laatste drukke periode. In december moet Ajax nog het duel met FC Utrecht inhalen, de tweede ronde van de KNVB Beker speler en het onder andere nog opnemen tegen AZ en Lazio. In totaal zou Ajax dan weer zeven wedstrijden in 22 dagen moeten spelen.