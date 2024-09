Files door werk aan geluidswal A10 Noord: "Ik doe er een uur langer over met de auto"

Frustratie bij automobilisten, want er staat sinds vorige week in de spits een file op de provinciale wegen richting de stad door werkzaamheden aan de geluidswal bij de A10 Noord. Boosdoener zijn de stoplichten die te lang op rood zouden staan: "Ik doe er nu een uur langer over met de auto."

Boy Menist woont in Ilpendam en werkt in de Watergraafsmeer. "Normaal doe ik er twintig minuten over, maar vorige week was dat elke dag een uur en twintig minuten", vertelt hij vanuit zijn auto. Menist denkt dat de stoplichten voor de meeste problemen zorgen. "Dat komt door de werkzaamheden aan de geluidsschermen van de A10. Daardoor zijn de opritten versmald en dat veroorzaakt een verkeersinfarct. Stoplichten reageren daarop door weinig op groen te springen."

En dat is te zien aan de drukte op de weg. "Ik heb mijn eerste regenbroek gekocht sinds de middelbare school", vertelt een fietser die sinds de files zijn auto laat staan. "Ik ga nu met de fiets. Dat is 17 kilometer, maar gewoon sneller dan met de auto."

Maximaal op groen

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de stoplichten niet verkeerd zijn afgesteld. "We hebben na afronding van het werk aan de weg de stoplichten teruggezet naar de reguliere tijden. We hebben inderdaad ook klachten ontvangen over de drukte vanwege de werkzaamheden van Rijkswaterstaat."

De gemeente laat ook weten dat na overleg met Rijkswaterstaat is besloten om de stoplichten zo lang mogelijk op groen te zetten. "Zo proberen we de overlast te verminderen."

Rijkswaterstaat laat weten dat vanwege de extra verkeersdrukte op de N247 is besloten om de rijstrookafzetting ter hoogte van de S116 binnenkort weg te halen. Dit wordt momenteel door de aannemer voorbereid. Dan moet het vervangen van de geluidsschermen bij toerit S116 op een later moment alsnog worden uitgevoerd.