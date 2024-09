Wapen waarmee rapper Bigidagoe vermoedelijk werd doodgeschoten gevonden in Zuid

Het wapen waarmee Danzel Silos, beter bekend als rapper Bigidagoe, vermoedelijk is gedood is in april op de Waverstraat in Zuid gevonden. Dat bleek vandaag tijdens de pro-formazitting in de rechtbank.

Aanleiding van de vondst is een bedreiging in Zuid op 8 april dit jaar. Hierbij werd een verdachte aangehouden, A. genaamd. Een dag later werd op straat een vuurwapen gevonden, bevestigt het Openbaar Ministerie.

Het wapen is naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd waar bleek dat er DNA van A. op zat. Het gaat om hetzelfde wapen dat is gebruikt bij de schietpartij op 25 februari op een bedrijventerrein in Sloterdijk. De 26-jarige Silos kwam hierbij om het leven.

Het Openbaar Ministerie liet eind juni weten dat de kogels die de vermeende schutter Shairone S. afvuurde vermoedelijk niet waren bedoeld voor rapper Bigidagoe, maar voor iemand anders.

Zone 6

Silos was een bekende bij politie en justitie. Als lid van rapformatie Zone 6 was hij bovendien een bekend gezicht als rapper. Het was niet de eerste keer dat Silos werd beschoten. In 2020 werd hij neergeschoten in de Vechtstraat in de Rivierenbuurt. De daaropvolgende nacht werd de woning van zijn moeder aan de Nieuwersluishof in Zuidoost meerdere keren beschoten.

Silos maakte een week later een videoclip over het incident. Daarnaast postte hij een filmpje op Instagram waarin hij zijn schotwonden liet zien.