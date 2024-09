Culturele sector hard getroffen door plannen kabinet: "Deze klap is echt ongenadig"

Anne Breure is voorzitter van Kunsten '92, de belangenorganisatie voor de hele culturele en creatieve sector. "We hebben een minister die zegt dat cultuur heel belangrijk is in onze democratie, maar intussen liggen er heel veel maatregelen die een ontzettende harde klap voor deze sector gaan zijn."

Een van die maatregelen is de btw-verhoging van 9 naar 21 procent voor culturele goederen en diensten. "Of je nu Tolstoj leest of de Donald Duck, of je nu naar een tof concert wil in AFAS Live of naar een voorstelling in de Kleine Komedie. Of met je kind naar NEMO. Al die plekken worden geraakt. Er zit geen visie achter."

Maar de sector wordt niet alleen getroffen door een btw-verhoging. Ook de kansspelbelasting gaat omhoog en worden er minder subsidies verstrekt. "We worden echt op alle fronten geraakt. We gaan zien dat de cultuur minder wordt, dat het duurder wordt, dat het steeds minder voor iedereen wordt. Deze klap is echt ongenadig."