Het carillon van de Westertoren is weer wekelijks te horen: "Hoort bij ons en de buurt"

Maandenlang heerste er een ijzige stilte rond de Westertoren. Het geliefde klokkenspel was namelijk niet te horen vanwege de grootschalige renovatie. Maar die is inmiddels al zover af dat de klokken weer wekelijks te horen zijn. Stadsbeiaardier Boudewijn Zwart mocht vandaag als eerste weer het carillon bespelen. "Ik ben heel blij."

Het is twaalf uur 's middags en stadsbeiaardier Boudewijn Zwart begint stipt aan het eerste nummer. Vol passie begint hij met spelen, met klassiekers als 'Tulpen uit Amsterdam' en 'Aan de Amsterdamse grachten'. Het teken dat Zwart terug is op zijn vertrouwde plek in de Westertoren.

Volgens Zwart zijn de klokken in principe hetzelfde, maar is al het vuil en de vogelpoep van de afgelopen jaren schoongemaakt. "De klokken zijn zorgvuldig schoongemaakt, dus ik denk dat hij beneden veel egaler en ronder klinkt dan voorheen."