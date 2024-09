Advertentie Stad nl Toekomstig politiechef Peter Holla bij fatbikecontrole: "Hoog overtredingspercentage"

Wie vanmiddag met hoge snelheid op een Fatbike op de Piet Heinkade bij het CS reed, was de sjaak. De politie voerde er een grote controle uit op opgevoerde elektrische fietsen. Volgens de toekomstige hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie Peter Holla zijn de controles hard nodig: "We zien dat het overtredingspercentage hoog is en als dat zo blijft, ontkom je niet aan extra regels."

In een half uur tijd waren er al acht fatbikebestuurders beboet, ongeveer de helft van het aantal onderzochte elektrische fietsen. En dat verbaast de agenten niets. Tijdens de controles, die wekelijks door de hele stad worden uitgevoerd blijkt ongeveer in de helft van de gevallen dat de fatbike is opgevoerd.

De toekomstige hoofdcommissaris van politie, Peter Holla, kwam vandaag kijken bij de controle en is er duidelijk over: "Als je ziet hoeveel verkeersdoden er vallen, dat is veel meer dan het aantal geweldsdoden, dan betekent het dat we aandacht moeten hebben voor de verkeersveiligheid. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met de gemeente, met importeurs van elektrische en scholen. Om te kijken: hoe kunnen we het besef bij gebruikers, bij jongeren en ouders brengen, dat het rijden op een opgevoerde fatbike heel gevaarlijk is."

Quote "Als het overtredingspercentage zo hoog blijft, ontkom je niet aan extra regels" Peter Holla, toekomstig hoofdcommissaris van politie Amsterdam

Sinds de nieuwe rollerbank gebruikt wordt zijn er wekelijks controles en honderden boetes uitgedeeld aan bestuurders van fatbikes. Wie zijn fiets heeft opgevoerd en nog steeds trapondersteuning krijgt bij een hogere snelheid dan 25 kilometer per uur krijgt een boete van 290 euro. Dat geldt ook voor elektrische fietsen die zonder te trappen harder kan dan 6 kilometer per uur kunnen rijden.

Een jonge bestuurder probeerde nog onder de boete uit te komen: "Ik heb m'n fatbike zo gekocht, van Marktplaats, ik wist het niet." Maar daar trapten de agenten niet in. "Dat is een oude truc, die kennen we al heel lang van de brommers", zegt een van de agenten. Ook verkeerswethouder Melanie van der Horst is groot voorstander van de fatbikecontroles. "Ik wil een helmplicht, een leeftijdgrens en ik vind dat de handhaving hierop veel makkelijker wordt. De politie treft kinderen van acht aan op de ebike. De impact van de ongelukken op kinderen is zo ontzettend groot en traumachirurgen hebben al aan de bel getrokken." Extra maatregelen Behalve meer en strengere controles is aankomend politiechef Peter Holla voorstander van extra maatregelen voor fatbikebestuurders, zoals een helmplicht en een minimumleeftijd van 14 jaar. Omdat het volgens minister Madlener juridisch niet haalbaar is om onderscheid te maken tussen fatbikes en andere e-bikes, wil de minister de maatregelen voor alle elektrische fietsen invoeren. Holla is daar ook voorstander van. "Wat we zien is dat veel gebruikers van fatbikes , zich op een bepaalde manier door het verkeer begeven. Uiteindelijk wil je geen extra regels voor e-bikes, maar wil je het besef bij de gebruiker dat ze zich aan de regels houden. Maar als het overtredingspercentage zo hoog blijft, ontkom je er niet aan zulke regels."

Bij een "fatbike" controle op de Piet Heinkade controleerden we 82 van dit type fietsen.

In totaal werd er 18 x PV opgemaakt voor snelheid, negeren rood licht en vasthouden mobieltje.

