Raadsleden over Prinsjesdag: "Helaas is dit wat je verwacht van een extreemrechtse regering"

Linkse (coalitie)partijen in de stad zijn niet te spreken over de plannen van het kabinet die op Prinsjesdag gepresenteerd werden. Zo spreekt de PvdA zelfs van een extreemrechtse regering. De VVD en JA21 denken er anders over, beide partijen hebben het idee dat de aangekondigde bezuinigingen mede komen door de houding van de gemeente zelf.

"We kunnen niet zeggen dat we er van schrikken, want helaas is dit wel wat je van een extreemrechtse regering mag verwachten", vindt PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis. "En dat gaan we in onze stad enorm merken." Ze doelt bijvoorbeeld op het stoppen met de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) en de bezuiniging op het openbaar vervoer.

Quote "De bezittende klasse vindt het prachtig, maar de werkende klasse heeft er helemaal niks aan" Remine Alberts, SP

SP-fractievoorzitter Remine Alberts vat het samen als 'een drama'. "De bezittende klasse vindt het allemaal prachtig, maar de werkende klasse heeft er helemaal niks aan." Juliet Broersen, fractievoorzitter van Volt, vindt dat de stad met deze plannen van het kabinet 'tien stappen achteruit gaat'. "En ik denk dat dat ontzettend zonde is." "In hoofdlijnen lijkt het wel ons akkoord", zegt Kevin Kreuger (JA21). Hij is juist zeer te spreken over de plannen om de migratie naar beneden te brengen. VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants zegt dat het kabinet 'op heel veel punten verstandig beleid voorstelt'.

Quote "Het is niet per se een kabinet dat heel groot fan is van Amsterdam" Daan Wijnants, VVD

De VVD'er denkt dat Amsterdam de komende jaren aanpassingen moet accepteren. "Het is niet per se een kabinet dat heel groot fan is van Amsterdam. Maar de vraag is wel in hoeverre Amsterdam dat aan zichzelf te danken heeft. En ik denk dat de houding van het college eigenlijk de afgelopen 6,5 jaar ervoor gezorgd heeft dat Amsterdam met dit soort bezuinigingen wordt opgezadeld." Kreuger vindt dat niet vergezocht. "Alles is natuurlijk een onderhandeling. En als er hier mensen in het college zitten zoals mevrouw Moorman en de heer Groot Wassink, die voortdurend strooien met termen als extreemrechts en fascistoïde. Dan weet ik niet of je een goede relatie opbouwt om zaken voor elkaar te krijgen."

Quote "Volgens mij is het wel belangrijk dat we in onze stad daar stelling tegen in nemen" Lian Heinhuis, PvdA

Heinhuis vindt 'extreemrechts' juist 'eerlijke taal'. "Dit is een extreemrechts kabinet. En volgens mij is het wel belangrijk dat we in onze stad daar stelling tegen in nemen." Ongedocumenteerden De raadsleden reageerden ook op uitgebreider op het stoppen van de LVV (in Amsterdam gaat het om de opvang van 500 asielzoekers die geen verblijfsvergunning krijgen, de zogeheten ongedocumenteerden). De gemeente trekt daarom in 13,5 miljoen euro uit om die opvang in 2025 voort te zetten, iets waar de linkse partijen blij mee zijn, maar wat de VVD en JA21 onbegrijpelijk vinden. .

