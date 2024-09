Moorman over Haags asielbeleid: "Gevoel dat er soms heel bewust draagvlak wordt weggehaald"

De Miljoenennota en de Troonrede zijn in het Amsterdamse college alles behalve positief ontvangen. In een extra uitzending van AT5's Park Politiek halen wethouders én partijleiders Marjolein Moorman (PvdA) en Reinier van Dantzig (D66) hard uit naar Den Haag. Moorman spreekt van cynisch asielbeleid: "Ik heb het gevoel dat er soms heel bewust het draagvlak wordt weggehaald."

Moorman reageert daarop: "Als mensen het kunnen, dan snap ik dat ze zelf een verantwoordelijkheid hebben om te vertrekken. We zien alleen dat er een hele grote groep uitgeprocedeerde asielzoekers is die bijvoorbeeld statusloos zijn, of waarvan de papieren kwijt zijn, of het land van herkomst: je kan niet terug en nemen je niet terug. Die mensen vallen tussen wal en schip. Die mensen hebben niks."

"In Den Haag wordt er soms gedaan of het bed-bad-brood een een vijfsterrenhotel is"

Van Dantzig (D66) vult aan: "In Den Haag wordt er soms gedaan of het bed-bad-brood een een vijfsterrenhotel is. Het is heel erg sober. Alles is erop gericht dat die mensen teruggaan. Het is ook gewoon een veiligheidsmaatregel."

Moorman zegt dat ze 'het gevoel heeft' dat het draagvlak door asielopvang 'soms expres wordt weggehaald'.

Ze vervolgt: "Ik heb het gevoel dat het draagvlak soms expres wordt weggehaald. Op het moment dat je mensen geen basisvoorzieningen meer geeft, geen bed-bad-brood. Het meest basale wat een mens kan krijgen, dan gaan mensen op straat zwerven, dan gaan ze misschien kraken uit grote nood Natuurlijk haalt dat draagvlak weg. Op het moment dat je de opvang overal verkleint en wat er gebeurt in Ter Apel."

Of de minister dat dan moedwillig doet? "Dat gevoel heb ik soms. Ik heb het gevoel dat er soms heel bewust het draagvlak wordt weggehaald. Ik snap dat deze uitspraak nogal wat zegt, maar we weten allemaal dat er een opvangcrisis is. Het is op zijn best gezegd dom beleid, maar ook cynisch beleid", besluit Moorman.

