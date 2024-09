CDA is voor opvang ongedocumenteerden, maar houdt rekening met aanzuigende werking

Havelaar verwijst in het AT5-programma Stemming op de Stopera naar New York, dat eerder verplicht was om daklozen op te vangen. "Op een gegeven moment zei de overheid in Texas, weet je wat, als jullie als grote steden allemaal ontzettend barmhartig zijn, dan gaan we iedereen die de grens overkomt in bussen stoppen en naar New York brengen. Dat hebben ze ook gedaan."

Hij vindt dat er rekening mee gehouden moet worden dat dit ook in Amsterdam kan gebeuren. "Ik denk dat je wel moet bedenken, ook als Amsterdam, hoe verhoudt ons beleid, wat echt als barmhartig te noemen is en daar sta ik achter, zich tot het rijksbeleid? En dat is denk ik hier de politieke vraag."

