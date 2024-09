Begroting 2025: belasting woningbezitters omhoog, meer geld tegen zwerfafval

Dat blijkt uit de begroting voor 2025 die vanochtend bekend is gemaakt. Er wordt onder meer 10 miljoen uitgetrokken voor het opruimen van zwerfafval. Dat bedrag is niet structureel, maar alleen voor 2025 en 2026. Ook gaat er volgend jaar 2,8 miljoen euro naar de aanpak van mensen met verward gedrag en wordt er zes miljoen extra gereserveerd voor eventuele onvoorziene kosten bij evenementen als Amsterdam 750 jaar en Sail.

Bekend was al dat Amsterdam volgend jaar doorgaat met de opvang van ongedocumenteerden, ondanks dat het Rijk de bijdrage aan de voormalige bed-bad-broodregeling stopzet.

Huizenbezitter moet gat dichten

Hoewel het Rijk in mei extra geld aan gemeentes ter beschikking heeft gesteld, zit Amsterdam volgens wethouder Financiën Van Buren nog steeds in een financieel lastige positie door kortingen op het zogeheten gemeentefonds en de tekorten in de jeugdzorg.

"Om dit gat te dichten gaat Amsterdam bezuinigen en de onroerendezaakbelasting (ozb) verhogen met gemiddeld 85 euro per woning naar 400 euro per jaar", schrijft de gemeente in de begroting. Het komt neer op een verhoging van 27 procent.

Het levert vanaf 2025 jaarlijks 85 miljoen euro op. De extra inkomsten hebben voor de gemeente wel een nadeel: het Rijk zal minder geld geven omdat Amsterdam meer inkomsten heeft. Dat bedrag loopt jaarlijks op, in 2028 is het ruim 32 miljoen euro.

Bezuinigingen

Het bezuinigen gebeurt bijvoorbeeld door minder aan wegenprojecten en kunstwerken uit te geven. Dat levert 15 miljoen euro op. Ook wordt er jaarlijks drie miljoen euro minder uitgegeven aan re-integratieactiviteiten. Hoewel de gemeente in vergelijking met andere gemeentes veel geld kwijt is aan stadsreiniging, zijn 'bezuinigingen op het schoonhouden van de stad uiteraard niet aan de orde, gezien de omgang van de afvalproblematiek'.

Andere lastenverhogingen lijken uit te blijven. Parkeren wordt niet duurder, wel krijgt de gemeente door de uitbreiding van de gebieden waar betaald moet worden twee miljoen extra binnen in 2025. Ook dat bedrag loopt op, naar 11,3 miljoen in 2027.

Afval

De afvalstoffenheffing blijft gelijk. De gemeente erkent namelijk dat dat bedrag nu 'relatief hoog' is vergeleken met andere gemeenten. Wel zullen de uitgaven voor het opruimen van afval nog verder stijgen. Dat komt bijvoorbeeld door ontploffende lachgascilinders en de overstap naar elektrische vuilniswagens.

Wethouder Van Buren benadrukt in een eerste reactie dat de afvalproblematiek 'een prioriteit' is. "De extra maatregelen van deze zomer worden verlengd, er worden tijdelijke bovengrondse containers geplaatst en er wordt direct geveegd na het ophalen van afvalzakken." Ze liet dit eerder ook al weten, maar in de begroting is nu duidelijk hoeveel dat kost. Jaarlijks geeft Amsterdam al 250 miljoen per jaar uit aan het ophalen van afval, daar komt nu dus in totaal 10 miljoen bij, al geldt dat vooralsnog alleen voor de jaren 2025 en 2026.

Ook wordt volgend jaar nog de zomeraanpak doorgezet, waarvoor 1,5 miljoen euro in 2025 beschikbaar komt.

Schuld loopt verder op

Er is honderd miljoen euro gereserveerd om bezuinigingen van het Rijk op te vangen. De schuld van de stad loopt in 2028 op naar 8,9 miljard, die is nu nog 6,9 miljard. Het herfinancieren van de leningen de komende tien jaar kost op termijn 80 miljoen extra - als de rente blijft wat hij nu is. Wel is de begroting van 2025 voor het eerst sinds 2022 weer structureel sluitend.