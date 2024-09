Aantal beschietingen en explosies deze zomer gestegen: "Geen cijfers om trots op te zijn"

"De heer Wijnants heeft natuurlijk helemaal gelijk, wij worden niet vrolijk van dit soort geweldsincidenten", reageerde Moorman. "Ik heb ze ook even laten leggen naast het aantal geweldsincidenten afgelopen zomer, dus vorig jaar. Dan zien we wel dat als het gaat om beschietingen en explosies, dat het inderdaad een, lichte weliswaar, maar wel een toename is. Dat moeten we natuurlijk echt niet willen in onze stad."

Grote steden

Volgens Moorman 'wringt het vaak' als het gaat om de recherchecapaciteit. Ze zei blij te zijn dat het nieuwe kabinet meer geld voor de politie uittrekt. Volgens haar is dat geld 'juist in de grote steden' nodig.

De locoburgemeester bezocht een paar weken geleden zelf een bewonersavond het Waterlandplein in Noord, waar een eetcafé en viswinkel elk twee keer beschoten waren. Hier hingen al camera's. "Extra camera's ophangen had geen zin. Wat er wel is gebeurd, is dat er een extra koppel handhavers neergezet in de Waterlandbuurt. Onmiddellijk is er door de politie ook samen met de woningbouwvereniging langs alle bewoners gegaan. Ook een middag heeft er een bus van de politie op het Waterlandplein gestaan."