Geen erfvredebreuk, maar toch staat loco-burgemeester achter ingrijpen door ME

Loco-burgemeester Marjolein Moorman vindt niet dat het Roeterseiland ten onrechte ontruimd is tijdens de bezetting door pro-Palestinademonstranten op 6 mei. Vorige week bleek dat de 169 opgepakte demonstranten niet vervolgd worden voor erfvredebreuk, maar Moorman zegt dat de wanordelijkheden die daar plaatsvonden ook een reden konden zijn om in te grijpen.

DENK-raadslid Süleyman Koyuncu vroeg Moorman vanmiddag in de Stopera om opheldering. Hij wees erop dat de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) het terrein ontruimde en toen nog als reden 'erfvredebreuk' noemde. Dit terwijl hetzelfde Openbaar Ministerie later dus oordeelde dat het geen erfvredebreuk was omdat het om een publiek toegankelijk terrein ging.

AT5

"Het ging zeker niet om het grootste deel van de demonstranten, maar er was wel wat aan de hand", blikte Moorman terug. "Er werden stenen verzameld, er werden barricades opgeworpen, er werd aangifte gedaan door de UvA." Volgens haar ging het om wanordelijkheden. "Dat is trouwens ook een grond volgens de Wet Openbare Manifestatie, de WOM, om in te grijpen. "

Quote "Het is geenszins zo dat de driehoek met lege handen staat" Marjolein Moorman - loco-burgemeester

Toch werd er op dat moment besloten om het op een verdenking van erfvredebreuk te doen. "Maar dat betekent niet dat er geen andere gronden waren", vindt Moorman. "Het is geenszins zo dat de driehoek met lege handen staat." Weinig overtuigend Koyuncu vond het een 'weinig overtuigend' antwoord. "Ingrijpen op grond van lokaal erfvredebreuk was simpelweg onrechtmatig, kan het college dat toegeven of niet?" Dat deed Moorman niet. "Ik heb net al in mijn betoog aangegeven dat er voldoende grond was, dat was misschien niet alleen erfvredebreuk, maar ook wanordelijkheden, ook het feit dat er verdenkingen waren van openlijke geweldpleging, om op dat moment, en dat heeft de driehoek gezamenlijk besloten, in te grijpen." Moorman zei verder blij te zijn met hoe de demonstratie van twee weken geleden verliep. "Het grootste deel van de demonstranten is vredelievend, en dat hebben we ook weer afgelopen periode gezien."