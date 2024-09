Hoe behouden we ambachten in de stad? "Laat plannen niet over aan projectontwikkelaars"

Ambachtelijk gemaakte producten winnen aan populariteit bij Amsterdammers. Toch blijft het aanbod in de stad nog altijd schaars, zegt Wendy van Wilgenburg van Maakschap Amsterdam. Om aandacht te vragen voor het ambacht organiseert ze dit weekend voor de tiende keer het Ambacht in Beeld Festival op de NDSM-Werf.

Tiara werd verliefd op het vak tijdens een glas-in-loodcursus die ze volgde in een buurtwerkplaats. Niet veel later ruilde ze haar baan als jurist in. Nu runt de 32-jarige Amsterdamse samen met compagnon Tess een eigen zaak in Bos en Lommer. "Ik kwam hier vaak en dat werkte aanstekelijk. Ik werd ook verliefd", vertelt Tess. Via de buurtwerkplaats werd Tiara gewezen op het pand in West, waar voorheen ook een glazenier werkte. "Zij ging de bouw in, waardoor ik het kon huren. Erg veel mazzel gehad", vertelt Tiara.

Aan werk hebben de dames geen gebrek. Volgens hen barst Amsterdam van het glas in lood en is het, in tegenstelling tot vroeger, weer helemaal hip: "Het zijn vaak jonge gezinnen die weer glas in lood in huis willen", aldus Tiara.

Weinig ruimte voor ambachtslieden

Ook Wendy van Wilgenburg van het Maakschap Amsterdam ziet dat de populariteit voor ambachtsproducten toeneemt. Desalniettemin is dat volgens haar nog niet te merken in het Amsterdamse straatbeeld. "Het imago verbetert langzamerhand, tegelijkertijd zie je dat maakplaatsen in rap tempo verdwijnen en is er geen schoenmaker in je buurt te vinden. In tijden van woningnood delven makers het onderspit", aldus Van Wilgenburg.

Daarom organiseert ze komend weekend voor de tiende keer het Ambacht in Beeld Festival op de NDSM-werf. Waar bezoekers zelf kunnen ervaren hoe het moet. "Het is stilte voor de storm, het ambacht in beeld festival. Hier komen 100 verschillende ambachtslieden van over de hele wereld", vertelt ze enthousiast.

Slim beleid nodig

Volgens Van Wilgenburg moet er beleid komen om ambachten in Amsterdam te behouden. De gemeente zegt dat ook te doen, door wonen en werken te willen combineren in nieuwe wijken als Haven-Stad en het Schinkelwartier.