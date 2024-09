Baas scoort met snoekduik en ziet Klaassen terugkeren: "Hij is een echte Ajacied"

Het was inmiddels een maand geleden dat Ajax in de Eredivisie in actie kwam. De laatste Eredivisie wedstrijd werd door de Amsterdammers pijnlijk verloren tegen NAC breda (2-1). Maar vanavond leek het weer als vanouds in de Johan Cruijff Arena. Ajax maakte makkelijk doelpunten en de tegenstander zakte met de minuut steeds verder naar hun eigen goal. "We zijn blij met het resultaat", vertelt Farioli na afloop. "Het was fijn om te zien dat Klaassen en Weghorst een warm welkom kregen", vervolgt hij. Ook Baas was onder de indruk van de reactie van de Ajaxfans toen Klaassen in het veld kwam. "Davy is gewoon een jongen van de club. Een echte Ajacied in hart en nieren", vertelt Baas.