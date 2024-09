Reacties op de begroting: volgens VVD 'wordt de middenklasse maximaal uitgekleed'

De huizenbezitter wordt gebruikt als pinautomaat. De grootste oppositiepartij VVD is niet mild in haar kritiek op de aangekondigde verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) vanaf volgend jaar. En ook het CDA is kritisch: "Het is een grote misvatting van linkse partijen dat huizenbezitters rijk zijn en dat je daar maar belasting kan blijven verhogen", aldus CDA-raadslid Rogier Havelaar. We verzamelden de politieke reacties op de begroting van 2025.

"Ongekend dat het college de Amsterdamse huizenbezitter als pinautomaat blijft gebruiken", aldus de VVD. "Tegelijkertijd blijft er onvoldoende oog voor het verdienvermogen van Amsterdam." Financieel woordvoerder Kune Burgers : "Het college heeft in de afgelopen jaren de gemeentebelastingen bijna naar het maximale verhoogd. De middenklasse wordt op deze manier maximaal uitgekleed. Dit baart ons grote zorgen."

Bovendien ziet de VVD liever dat de gemeente stopt met de opvang van ongedocumenteerden. Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) besloot eerder al om daar mee door te gaan ondanks het besluit van het kabinet, waar de VVD ook in zit, om daar niet meer aan mee te betalen. CDA "Van je huis kun je niet pinnen", aldus de fractievoorzitter van oppositiepartij CDA Rogier Havelaar. '"Het is een grote misvatting van linkse partijen dat huizenbezitters rijk zijn en dat je daar maar belasting kan blijven verhogen." De christendemocraten zien dan ook net als de liberalen de verhoging van de ozb het liefst verdwijnen. Havelaar benadrukt dat 'ongelijk investeren voor betere kansen' volgens hem niet werk. Want op die manier wordt wonen in Amsterdam voor een grote groep mensen onbetaalbaar. "Het CDA wil dat hier mee aandacht voor is."

Quote "Het verhogen van de ozb kan voor sommige mensen een harde klap zijn" Juliet Broersen - Volt

In tegenstelling tot de liberalen is het CDA voorzichtig positief over het feit de gemeente doorgaat met de opvang voor ongedocumenteerden. Wel noemen zij het een 'kostbare maatregel' die versoberd moet worden om een uitzuigende werking te voorkomen. PvdA Coalitiepartij PvdA onderstreept de noodzaak van de gemaakte keuzes in haar reactie: "Deze begroting is een sluitende begroting, met een schuldenpositie die onder controle blijft, ondanks de nodige investeringen." De partij laat weten dat er bovendien een gat gedicht moest worden dankzij teruggelopen financiering van het Rijk.

AT5 / Luuk Koenen

"Dankzij de verdiencapaciteit van Amsterdam als stad, weten wij dit gelukkig op te vangen. Dat is voor veel andere gemeentes helaas niet het geval", aldus financieel woordvoerder van Farley Asruf. “We verhogen de ozb omdat dat noodzakelijk is om de stad sterk te houden, maar laten tegelijkertijd de afvalstoffenheffing voor twee jaar ongemoeid. Dat is een bewuste keuze om de lasten voor Amsterdammers beheersbaar te houden.” PvdD "Wat de Partij voor de Dieren het belangrijkste vindt is de veiligheid in Amsterdam voor alle bewoners en bezoekers. En zijn we veilig tegen een extreme regenbui of gevaarlijke hitte vanwege klimaatverandering? Het antwoord is nee." In de begroting ontbreekt volgens de oppositiepartij het 'broodnodige' geld voor vergroening en klimaatadaptatie. Het plan van de gemeente om miljoenen extra 'feestgeld' uit te trekken voor de 750e verjaardag van de stad noemt de partij 'volstrekt onverantwoord.'

Quote "Amsterdam plust dapper bij, maar er blijven schrijnende situaties bestaan voor kwetsbare Amsterdammers" Remine Alberts - SP

Volt "Het verhogen van de ozb kan voor sommige mensen een harde klap zijn", aldus oppositiepartij Volt. "Amsterdam heeft relatief minder ozb-belasting dan de andere grote gemeenten in Nederland, daarom begrijpen wij deze keuze van het college." Wél is het volgens de partij belangrijk dat er rekening wordt gehouden met mensen die dat niet kunnen opbrengen. De partij is ook opgelucht dat de gemeente ongedocumenteerden blijft opvangen, anders belanden ze op straat, denkt Volt. "Toch maken we ons grote zorgen over hoe dit na 2026 verder zal gaan." Volt is eveneens positief over de investeringen die het college doet in de energietransitie en het bestrijden van het lerarentekort. "Specifiek bijvoorbeeld de investering in onze netcapaciteit." GroenLinks "Wij zijn blij met deze begroting. Het laat zien dat we hier in Amsterdam niet meegaan in de plannen van het extreemrechtse kabinet in Den Haag", aldus fractievoorzitter Imane Nadif van de coalitiepartij. "Wij blijven bouwen aan een sociaal en groen Amsterdam waar iedereen mee kan doen."

AT5 / Luuk Koenen

GroenLinks onderstreept dat Amsterdam zich blijft inzetten voor humane opvang 'met of zonder Den Haag'. "In deze begroting wordt daarom onder andere twee miljoen beschikbaar gesteld om de LVV-voorzieningen (bed, bad, brood) in Amsterdam voort te zetten", aldus Nadif. "Wij pakken op, wat het kabinet laat liggen." SP "De SP wil meer doen aan het bestrijden van de woningnood. Onder andere door meer geld uit te trekken voor wooncoöperaties. Laat Amsterdam maar meefinancieren aan betaalbare woningen, waar Amsterdammers zelf zeggenschap over hebben." In de zorg vrezen de socialisten ook klappen door kabinetsbeleid. "Amsterdam plust dapper bij, maar er blijven schrijnende situaties bestaan waarbij kwetsbare Amsterdammers meer dan een jaar op huishoudelijke zorg wachten. Om de ellende die Den Haag over ons uitstort echt te repareren is meer lef nodig. Bijvoorbeeld door de ozb en de toeristenbelasting nog steviger te verhogen."

DENK "In plaats van de kosten eerlijker te verdelen, wordt de rekening van het linkse beleid neergelegd bij de Amsterdammer," reageert fractievoorzitter Sheher Khan, doelend op de verhoging van de ozb-belasting. "Dit is een hele harde klap voor bewoners die nu al moeite hebben om rond te komen. DENK had liever gezien dat de extra kosten gedekt zouden worden door toeristen en bezoekers, maar dit college kiest ervoor om de lasten op de eigen inwoners af te schuiven." Desondanks erkent Khan ook dat er ook lichtpuntjes te vinden zijn in de begroting, zoals het voortzetten van de bed-bad-brood-regeling. "Dat is een stap in de goede richting. Ook de extra investeringen in jeugdzorg juichen wij toe."

D66 ''Wij blijven investeren in de toekomst van Amsterdam. We blijven bouwen en maken extra geld vrij om de energietransitie te realiseren. Maar we hebben ook te maken met harde Haagse bezuinigingen", aldus coalitiegenoot D66. De bezuinigingen van het kabinet schieten volgens de partij gaten in de financiële huishouding van de stad. "Zoals de Haagse bezuiniging van een miljard euro op onderwijs, het korten van 13 miljoen euro op de Amsterdamse kunst- en cultuursector, de korting van 110 miljoen euro op het openbaar vervoer in de grote steden en de btw-boete op boeken, cultuur en sport. " D66-raadslid Erik Schmit vervolgd: "We zijn blij dat er een sluitende begroting wordt gepresenteerd. Alleen om te kunnen blijven investeren in de duurzame toekomst van Amsterdam is het noodzakelijk de ozb te verhogen."