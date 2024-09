Kabinet wil meer huizen in Lelystad, maar stad ziet 20.000 als maximum

RPO

Lelystad kan tot 2040 niet meer dan 20.000 woningen realiseren. Dat zegt de Lelystadse wethouder Dennis Grimbergen naar aanleiding van de plannen die dinsdag zijn gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Het nieuwe kabinet wil fors inzetten op woningbouw in Lelystad, maar volgens Grimbergen is het technisch niet mogelijk om boven die 20.000 huizen uit te komen.

In Lelystad ligt de focus op de ontwikkeling van stadsdeel ZuiderC. Hoewel er al 15.000 woningen gepland stonden in de woondeal, wil het kabinet nog extra woningen bouwen.

Het is niet duidelijk hoeveel woningen Lelystad volgens het kabinet moet realiseren, er is namelijk nog geen exact cijfer genoemd. Het kabinet wil in ieder geval landelijk jaarlijks 100.000 huizen bouwen.

Ook voorzieningen

Grimbergen denkt dat er maximaal 20.000 woningen gerealiseerd kunnen worden. Meer dan dat is niet mogelijk, omdat er meer bij komt kijken dan simpelweg huizen bouwen volgens hem.

"Je bouwt een samenleving en daarbij horen ook voorzieningen, scholen, zorg en verschillende soorten woningtypen." Zo moeten er woningen worden gebouwd voor starters, maar ook voor ouderen die zorg nodig hebben.

Bouwen moet sneller

Naast de aantallen woningen verhogen, wil het kabinet ook wat doen aan het bouwtempo. Grimbergen ziet hierin al verbetering in Lelystad. "Vroeger werden bestemmingsplannen tot in de kleinste details uitgewerkt, van de kleur van de dakpannen tot het ontwerp van de straten."

Nu ligt volgens Grimbergen meer de focus op de grote lijnen, waarna de markt wordt betrokken bij de uitwerking hiervan. "Dat maakt het makkelijker en we zien dat het tempo daardoor enorm toeneemt."

Als voorbeeld noemt de wethouder het Campusgebied Midden, een project in Lelystad tussen de Gordiaandreef en Larserdreef. Binnen zes maanden werd de tender uitgeschreven en de verwachting is dat er binnen tweeënhalf jaar gebouwd kan worden. Dit laat volgens hem zien dat een hogere bouwsnelheid haalbaar is.

Lelystad Airport als economische impuls

Naast woningbouw houdt ook Lelystad Airport het kabinet bezig bleek dinsdag. In het regeerprogramma en de Miljoenennota bevestigt het kabinet dat er volgend jaar duidelijkheid komt over de opening van de luchthaven voor vakantievluchten. Grimbergen had gehoopt dat dit besluit al eerder zou komen, zodat de luchthaven misschien al volgend jaar open zou kunnen.

Ondanks de kritische houding van de Tweede Kamer blijft Grimbergen positief over de toekomst van Lelystad Airport. "Voor Flevoland en Lelystad in het bijzonder, is de luchthaven belangrijk."