Tata Steel-werknemer teleurgesteld na Troonrede: 'Meer concrete informatie verwacht'

Hij vond het 'wel grappig' die Haagse poppenkast, zei Stanley Bostdorp na afloop. Hij werkt bij Tata Steel en hoorde op uitnodiging van de SP in Den Haag hoe de Koning de Troonrede voorlas. "Ik vond de inhoud tegenvallen, een erg globaal verhaal over dat het moeilijke tijden zijn. Ja...dat weet ik ook wel. Ik had meer concrete informatie verwacht."

Met hun aanwezigheid bij de troonrede vroegen zij aandacht voor het verlengen van de zogenoemde vroegpensioenregeling. Normaal werkt Stanley als controleur in de fabriekshallen van Tata en nu zat hij ineens tussen kleurige jurken en extravagante hoedjes. Het was een totaal andere wereld waar hij in terechtkomt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Maar Stanley beschouwt het nuchter en vindt allemaal wel grappig, die 'kouwe drukte'.

Stanley is 39, woont in Velsen-Noord en werkt als productieassistent bij Tata Steel. Op uitnodiging van de SP-fractie in de Tweede Kamer maakte Bostdorp deel uit van een groep mensen met een zwaar beroep die naar Den Haag trok om de troonrede bij te wonen.

Naast Stanley als vertegenwoordiger van de zware industrie waren er een dakdekker, een supermarktmedewerker en iemand met een baan in de gehandicaptenzorg ingegaan op de uitnodiging van de Socialistische Partij. In zijn Tata Steel-jasje was Stanley duidelijk herkenbaar en dat was ook de bedoeling.

Volgens hem is die aandacht hard nodig. "Zeker in deze tijd van personeelskrapte wordt er heel veel gevraagd van mensen die wél werken. Voor die mensen moet iets geregeld worden. Ik ga pas op mijn 73ste met pensioen, dat moet ik nog maar zien te halen."

Globaal verhaal

Inhoudelijk had Stanley zich meer voorgesteld van het optreden van de Koning. "Het was een erg globaal verhaal." En daar is hij niet over te spreken. "Ik vond het een heel storende zaak dat er in de hele troonrede niets gezegd werd over het vroegpensioen, dat is een zaak die echt geregeld moet worden." Stanley is dan ook blij dat hij naar Den Haag is afgereisd om aandacht voor het probleem te vragen en hij beschouwt het als een geslaagde actie.

Wachten

Op de vraag wat hem zal bijblijven aan zijn bezoek aan Den Haag antwoordt hij direct: "het lange wachten. Toen we eenmaal zaten duurde het nog zeker drie kwartier voor het voorlezen begon, dat vond ik behoorlijk lang duren." En dan duurde het dit jaar nog een beetje langer dan normaal omdat er iemand verzorgd moest worden die onwel werd.

Verder zegt Stanley Bostdorp dat hij zich vooral de gezelligheid van de SP-fractie zal herinneren. Van de Haagse poppenkast was hij niet onder de indruk. "Ik ben niet zo snel onder de indruk, ik werk bij Tata Steel."