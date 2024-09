Gaan kabinetsplannen het grote woningtekort in Noord-Holland oplossen?

Het kabinet-Schoof wil met een serie plannen en een miljardeninvestering de woningnood in Nederland aanpakken. Dat lijkt goed nieuws te zijn voor Noord-Holland, waar het tekort aan huizen de afgelopen jaren alleen maar toenam. Alleen is onder de leden van het NH Nieuws-panel grote twijfel of al die plannen wel haalbaar zijn. Maar is dat terecht?

Maar een groot deel van de leden van het NH Nieuws-panel twijfelen of de ambitie ook haalbaar is. Slechts 5% heeft hoge verwachtingen dat het woningtekort wordt aangepakt, 27% heeft die verwachting in redelijke mate. Maar de grootste groep verwacht er weinig van.

In het regeerprogramma van het kabinet staat als doel dat er landelijk 100.000 woningen per jaar gebouwd moeten worden. Daarvoor wordt de komende jaren 5 miljard euro uitgetrokken. En daarbovenop nog eens 2,5 miljard om nieuwe woningen goed bereikbaar te maken.

Ondanks die tegenslagen gelooft de provincie dat het terugdringen van het tekort nog steeds haalbaar is. "We zijn als provincie constant bezig om onszelf en onze samenwerkingspartners uit te dagen om nieuwe manieren te zoeken om de woningbouw te versnellen", aldus een woordvoerder.

Noord-Holland heeft al een aantal jaren de ambitie om tot 2030 in totaal 191.000 woningen bij te bouwen. Maar makkelijk gaat dat niet. Stijgende rente, hoge bouwkosten en ook enorme groei van immigratie door vooral Oekraïners, zorgden ervoor dat het woningtekort de afgelopen jaren toenam. Van 4,1% in 2021 tot 5,8% in 2023. De grootste problemen zijn er in de omgeving van Amsterdam, het laagste tekort is in de regio Alkmaar.

Bekijk in de grafiek hieronder hoe de panelleden aankijken tegen het bouwen in buitenstedelijk gebied (tekst gaat hieronder verder):

De woordvoerder vervolgt: "Er zijn weinig woningbouwprojecten in Noord-Holland die vastlopen door stikstof. Het kan wel zijn dat er naar maatoplossingen gezocht moeten worden. Maar als het gaat om de kostenstijgingen, verstrekte bouwvergunningen en verkoopcijfers zien we sinds dit jaar juist positieve ontwikkelingen."

Bij de provincie zijn ze een stuk positiever over de staat van de woningbouw op dit moment. "In de eerste helft van dit jaar zijn er 8.600 woningen bijgekomen. Dat is een toename ten opzichte van vorig jaar en daarmee is het tekort iets ingelopen. Het is nu zaak om dit de komende jaren door te trekken en te zorgen voor een structureel hogere bouwproductie."

Daarnaast wil het kabinet ook bouwgrond betaalbaarder maken, maar ook via innovatie ervoor zorgen dat woningen in korte tijd gebouwd kunnen worden. Er wordt gekeken naar het beter benutten van leegstaande panden, het bouwen van meer middenhuurwoningen en meer seniorenwoningen. Daarnaast moeten procedures worden versneld, onder meer door het aantal bezwaarmogelijkheden te verminderen.

Verdeeldheid over minder bezwaarmogelijkheden

Een voorstel waarover de panelleden verdeeld zijn. Waar de één vindt dat het inderdaad wel wat minder mag, zien anderen dat anders. "Een minister, Mona Keijzer die zelf tot aan de Raad van State heeft geproduceerd tegen bouwplannen in haar eigen buurt en dan zeggen dat anderen dat niet mogen?"

De Provincie is in eerste aanleg enthousiast over de kabinetsplannen. "We zien in het regeerprogramma veel punten terug die ook voor ons belangrijk zijn. Als provincie willen we met partners zoveel mogelijk woningen bouwen. Het is essentieel dat het Rijk ons hierbij helpt en in dit regeerprogramma worden hiervoor goede stappen gezet."

Provincie blij met kabinetsplannen voor woningbouw

Wel benadrukt de provinciewoordvoerder dat het belangrijk is dat regels voor langere tijd blijven gelden. En bovendien dat woningen met voorrang worden aangesloten op het elektriciteitsnet, maar ook op het wegennet en op het openbaar vervoer.

"Uiteraard moet nog blijken of deze maatregelen voldoende zijn om de grote opgave te lijf te gaan. Veel van de beoogde maatregelen moeten nog worden uitgewerkt. Maar we zien het wel als goede stappen in de juiste richting."