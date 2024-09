Van Buren over stijging ozb: "Niet eens dat rekening bij Amsterdammers komt te liggen"

De belasting voor woningbezitters (ozb) stijgt met zo'n 27 procent, maar daar tegenover staan investeringen in de stad: extra geld voor het afvalprobleem en ook het financiële gat voor de jeugdzorg wordt gedicht. Of de rekening daarvoor bij de Amsterdammers komt te liggen? "Nee, dat ben ik niet met je eens. We hebben de rekening ook al bij de toerist gelegd", aldus wethouder Financiën Hester van Buren in een extra uitzending van AT5's Park Politiek over de Amsterdamse begroting voor volgend jaar.

Fijn dat je die vraag aan mij stelt, want volgens mij ben ik juist een wethouder die veel oog heeft voor de mensen. Dat heeft ook het hele college. Om even terug te komen op de retraite: het was echt heel erg harmonieus. We hebben gekeken naar de noden van de stad. Daar hebben we helemaal geen discussie over gehad.

U bent wethouder Financiën, het gaat veel over euro's, u moet een sluitende begroting presenteren. Uiteindelijk gaan die euro's ook over het leven van de mensen. Is het geen risico dat een wethouder financiën dat uit het oog verliest?

We wilden in de stad blijven, dat is wel zo efficiënt. Het Mandelahuisje is een mooie locatie bij het water. Ik weet niet wat we volgend jaar gaan doen. De ambtenaren bepalen dat altijd.

De vraag die ik altijd stel: hoe is de retraite gegaan? Dan is het antwoord altijd: goed en in harmonie, maar ik begreep dat jullie dit keer naar een andere plek zijn gegaan: het Mandelahuisje in de stad. Waarom?

Zeker. Je kijkt ook naar de lasten van de inwoners. Als we de kosten van afval en reiniging zouden doorberekenen, dan zouden we voor een eenpersoonshuishouden de afvalstofheffing moeten laten stijgen met veertig euro. Een meerpersoonshuishouden zou vijftig euro meer moeten betalen. Wij hebben gezegd: dat willen dempen.

Ik ben er trots op dat we als gemeente Amsterdam de pleisters kunnen plakken en het tekort in de jeugdzorg voorlopig kunnen dichten. Ik ben trots op dat we de sociale basis, de welzijnsvoorzieningen, op niveau kunnen houden. En ik ben trots op dat we de bed-bad-brood-regeling in stand kunnen houden.

Ja, ook dat, maar dan kijken we wel: wat vinden wij belangrijk en wat zijn de belangrijkste punten. Juist als wethouder financiën kijk je heel erg breed. Dat nam ik mij ook voor toen ik het werd. Geld is een middel, daar stuur je mee. Zo vind ik ook dat de wethouder financiën moet kijken, maar ook de minister van financiën. Natuurlijk zorg je er ook voor dat de begroting op orde is. We moeten prudent beleid voeren en dat hebben we nu ook gedaan.

Het risico is toch wel zo dat er soms een plus of min bij moet bij bepaalde portefeuilles om de begroting te sluiten?

Nou, nee zo zeer niet. We halen het vuil dus op. Wij moeten ervoor zorgen dat alles netjes wordt opgehaald. Als de mensen het in de stad ook nog netjes aanbieden, dat zou ook een stuk helpen. We gaan ook meer handhaven op verkeerd aanbieden van het afval, dat speelt erg in het centrum.

We willen ook kijken naar andere steden om te kijken of het slimmer kunnen aanpakken. Met alleen maar meer geld gaat het niet lukken. We hebben de bezoekers en de Amsterdammers ook nodig.

We gaan het zeker niet alleen oplossen. We moeten ook heel erg sturen op gedragsverandering. We hebben ook statiegeldproblematiek. We kijken voor de oplossing ook naar het rijk. We nemen nu die dertien miljoen voor de korte termijn.

U maakt extra geld vrij voor het afvalprobleem in de stad. U zei eerder al: dit is topprioriteit van het hele college. U maakt in totaal dertien miljoen euro extra vrij. Dit jaar al 1,5 miljoen extra voor de zomeraanpak. Eenzelfde bedrag voor deze aanpak volgend jaar. En dan nog volgend jaar nog eens 5 miljoen euro extra en in 2026 ook. Dat ongeveer 2 procent extra op de afvaluitgave van de stad, die in totaal 250 miljoen euro is.

Het een topprioriteit noemen en maar 2 procent extra vrijmaken, dat rijmt toch niet met elkaar...

Ik begrijp het, maar het is niet alleen extra geld. Het moet ook slimmer, maar er moet ook een gedragsverandering bij Amsterdammers komen. Het is en en. Daarom verhogen we de afvalstoffenheffing niet, omdat we willen ook eerst laten zien dat de stad netjes is. Ik vind dertien miljoen best een aanzienlijk bedrag.

Verspreid over drie jaar, dat moet er dan wel bij gezegd worden.

Ja, maar met alleen extra geld los je het niet op.

U gaat 85 miljoen euro extra per jaar ophalen door de onroerendezaakbelasting (ozb) te laten stijgen. De belasting voor huizenbezitters. Voor het huishoudboekje van de Amsterdammer met een koophuis maakt het natuurlijk niet uit of de afvalstoffenheffing omhoog gaat of de onroerendezaakbelasting (ozb), ze voelen het in hun portemonnee. De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt met 27 procent: van gemiddeld 313 naar 399 euro.

Het is gemiddeld dus tachtig euro.

27 procent.

Ja, 27 procent, maar het gaat om het gemiddelde. Om echte euro's. Het is tachtig euro per jaar.