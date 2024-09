Werkzaamheden kruispunt Prins Hendrikkade/Martelaarsgracht volgende maand klaar: “Meer ruimte voor fietsers”

De aanpassingen aan het kruispunt maken onderdeel uit van het project De Entree West , waarbij de westkant van het Stationseiland opnieuw wordt ingericht. ''Op dit moment zijn we druk aan het werk om de kruising met de Martelaarsgracht aan te laten sluiten op de toekomstige verkeerssituatie'', legt Walboom uit. “Voorheen was hier veel ruimte voor lijnbussen en autoverkeer. In de toekomst komt er meer ruimte voor fietsers.''

Voorbijgangers reageren gemend op de werkzaamheden. “Ik ben eigenlijk onder de indruk van de duur. Voor mijn gevoel zitten we al een jaar in de rommel”, vertelt één van hen. Een man die op het terras zit en uitkijkt op het werk is positiever. “Het was zeker nodig en het is bijna ten einde. Ik kijk uit naar de dag dat deze wegen klaar zijn, ik heb nog even geduld”, zegt hij.

Op de bouwplaats zit de sfeer er in ieder geval goed in. “Fantastische collega’s, ja! Vooral Koos, fantastische vent'', vertelt één van de werkmannen.