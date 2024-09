Oudere dame met rollator door 'behulpzame voorbijganger' opgelicht

Een dame op leeftijd is in de Spaarndammerstraat door een toevallige voorbijganger opgelicht. Een vrouw deed midden januari alsof ze haar wilde helpen, maar haalde ondertussen een telefoon uit haar rollator. Ook ging ze ervandoor met haar geld. De politie deelt camerabeeld van de verdachte.

De oudere mevrouw gaat 19 januari naar een bakker in de Spaarndammerstraat, in West. Door een passant wordt haar aangeboden om te helpen met het kopen van krentenbollen.

"Ze was heel erg lief", vertelt het slachtoffer de politie over de - wat later bleek - oplichter. Zo aardig zelfs, dat ze de oudere vrouw helpt om haar muts op te doen, vanwege de kou. Het slachtoffer geeft geld aan de vrouw om de bollen op te halen, maar ondertussen is op het camerabeeld te zien dat door haar de telefoon uit haar rollatortas wordt gegrist.