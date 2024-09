Eurostar dreigt stekker uit hogesnelheidslijnen naar Brussel, Parijs en Londen te trekken

Eurostar denkt eraan om haar hogesnelheidslijnen van Amsterdam naar Brussel, Parijs en Londen op te schorten. Dat schrijft ceo Gwendoline Cazenave in een opiniestuk in het Financieele Dagblad. Volgens de topvrouw veroorzaakt het 'verval' van de Nederlandse infrastructuur nu voor "toenemende betrouwbaarheidsproblemen, capaciteitsbeperkingen en frustrerende vertragingen voor de reizigers." Ook de verbouwing op CS doet de lijn geen goed.

In het stuk windt Cazenave er geen doekjes om: "Staat Nederland daarmee op het punt deze internationale hogesnelheidsverbindingen verliezen?" is er bijvoorbeeld te lezen. "Zonder duidelijkheid op het Nederlandse spoornetwerk en een gegarandeerde toegang tot de noodzakelijke infrastructuur is Eurostar gedwongen in de loop van 2025 de verbindingen vanaf Amsterdam en Rotterdam naar Londen en Parijs op te schorten".

Verbouwing CS

Volgens Cazenave ligt een deel van de problemen bij de verbouwing op Amsterdam Centraal, die ervoor zorgt dat er tijdelijk geen rechtstreekse treinen naar Londen kunnen rijden.

Reizigers die per spoor het Kanaal willen oversteken, moeten tijdelijk in Brussel overstappen, omdat er in Amsterdam geen ruimte meer is voor paspoortcontroles. Maar Eurostar zegt nog geen garanties te hebben gekregen dat de rechtstreekse lijn naar de Britse hoofdstad op korte termijn weer opgestart kan worden.

De situatie zou afgelopen zomer zelfs verslechterd zijn, nu Eurostar in Amsterdam tijdelijk op een ander perron moet stoppen. Die perrons zijn 200 meter lang, terwijl de Eurostar-treinen een lengte van 400 meter hebben. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de trein naar Londen, maar ook naar Parijs.

Lagere snelheid

Maar het zijn niet alleen de werkzaamheden in Amsterdam die Eurostar tegen de borst stuiten. Ook de hogesnelheidslijn, waar sinds vorig jaar op sommige delen maar 80 in plaats van 160 kilometer per uur gereden mag worden, zorgt voor irritatie. "Met als gevolg veelvuldige vertragingen, langere reistijden en ontevreden reizigers."

"Er wordt veel energie gestopt in de complexe en ambitieuze renovatie van de spoorinfrastructuur in Nederland", aldus Cazenave. "Desondanks veroorzaakt het verval daarvan nu toenemende betrouwbaarheidsproblemen, capaciteitsbeperkingen en frustrerende vertragingen voor de reizigers."

Voor een oplossing legt Eurostar de bal nadrukkelijk bij de Nederlandse overheid. "Deze dramatisch uitkomst is niet het gevolg van een beslissing van Eurostar, maar het gevolg van een gebrek aan belangstelling en zorg voor internationale reizigers.

Eurostar eist nu een toezegging dat de terminal in Amsterdam 'op tijd' wordt geopend. "Het is niet Eurostar dat Nederland verlaat, maar Eurostar dat gedwongen wordt om uit Nederland te vertrekken. Ik vertrouw erop dat alle betrokken partijen willen voorkomen dat Nederland op deze manier verdwijnt van de Europese spoorkaart."