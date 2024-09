Dam tot Damloop waarschuwt voor warmte: extra waterpost en aangepaste starttijden

De organisatie van de Dam tot Damloop komt, wegens de verwachte hoge temperaturen, met extra maatregelen voor het evenement van aanstaande zondag. "We houden rekening met een zware editie." Er komt onder meer een extra waterpunt en de starttijden worden aangepast.

De Dam tot Damloop is het grootste hardloopevenement van Nederland, waarbij de tienduizenden deelnemers starten in Amsterdam, onder de IJtunnel doorrennen en finishen in Zaandam. Deelnemers worden aanstaande zondag geconfronteerd met oplopende temperaturen tot maximaal 23 graden. Dat kan leiden tot oververhitting en een hitteberoerte.

Maatregelen

Daarom hebben alle lopers een mail gekregen van de organisatie van het hardloopevenement, waarin diverse aanpassingen worden genoemd. "Wij zetten op voorhand al in op extra maatregelen, om het evenement zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen."

Zo komt een extra waterpost rond het 15-kilometerpunt en komen er extra koelmiddelen." Ook wordt de start opgerekt. Door de aangepaste starttijden worden de deelnemers over een langere tijdsperiode verspreid, waardoor betere medische zorg gegeven kan worden. Die aangepaste starttijden vinden deelnemers in hun mail.

Beroep op gedrag deelnemer

Naast bovenstaande maatregelen doet de organisatie de dringende oproep aan deelnemers om hun gedrag aan te passen. "Loop verstandig en houd medelopers in de gaten. Luister goed naar je lichaam en verlaag je looptempo." Tips die worden gedeeld zijn: vermijd grote tempowisselingen, draag lichte ademende kleding, doe voor de start geen uitgebreide warming-up, kom maximaal 10 minuten voor de start naar de startvakken, zoek daarvoor de schaduwplekken op en drink voldoende."