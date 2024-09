In gesprek met stadsecoloog Timmermans over groen in de stad : "Je kan de natuur uitnodigen"

Onze stad is aangelegd en natuur ontstaat vanzelf, hoe combineer je die twee? Gepensioneerd stadsecoloog Geert Timmermans vertelt erover in Bouw Woon Leef , we een kijkje nemen in zijn tuin.

We ontmoeten Timmermans in zijn huis in Watergraafsmeer. Hij vertelt over hoe hij kijkt naar natuur in de stad terwijl hij een rondleiding geeft in zijn 'paradijs' vol groen. "Door dingen aan te leggen, te creëren, kun je de natuur uitnodigen", legt hij uit. "De natuur heeft geen smaak. De natuur zegt niet: 'Goh, dit is mooi' of 'dit is lelijk'", voegt hij toe.

AT5

Quote "We krijgen nooit edelherten op de dam. Maar vossen, bevers, otters zouden in de stad kunnen leven" Geert Timmermans - stadsecoloog

"Het wordt hier nooit de Veluwe", vertelt Timmermans. Maar is volgens hem genoeg mogelijk in de stad om een fijne plek te creëren voor natuur en dier. "We krijgen nooit edelherten op de dam. Maar vossen, bevers, otters zouden in de stad kunnen leven."

