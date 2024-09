Daklozen in Stopera: "Gemeente geeft geen onderdak maar wel boetes voor buiten slapen"

Te weinig slaapplekken, gezinnen die op straat moeten leven en de moeilijkheid bij het verkrijgen van een briefadres. Het is een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen bij het jaarlijkse overleg tussen dak- en thuislozen en raadsleden in de Stopera.

De emoties liepen soms hoog op bij het zogeheten kapstokoverleg. Dat blijkt wel als een dakloze man luidkeels aandacht vraagt voor zijn situatie en gemaand wordt te wachten op zijn beurt. "Ik moet elke keer rustig wachten, rustig wachten. Totdat ik dood ga. Ik mag blij wezen als ik 56 word dit jaar."

Het overleg is bedoeld om de raad te informeren over de problemen die op straat spelen. Het zijn schrijnende gevallen, het ene verhaal nog heftiger dan de ander. Een moeder vertelt hoe zij als zwangere vrouw van het kastje naar de muur werd gestuurd bij het vragen om een urgentieverklaring. Het zorgde ervoor dat zij uiteindelijk met twee jonge kinderen op straat kwam te staan.

Een ander groot thema is het tekort aan slaapplekken bij de nachtopvang. Bovendien blijken er, tot verbazing van sommige aanwezige raadsleden, nog altijd boetes te worden uitgedeeld aan daklozen die op straat slapen. Iets waartegen burgemeester Halsema zich al in 2021 uitsprak.

Boetes

"De gemeente moet zorgen voor onderdak. Maar dat heb ik niet. Ik ben verslaafd, ik moet op straat gebruiken", vertelt een dakloze man die zich beklaagt over het gebrek aan voorzieningen in Zuidoost. "Diezelfde gemeente geeft mij boete omdat ik op straat slaap en dakloos ben. Dat kan toch niet?" Een ander vertelt dat hij inmiddels een bedrag van 1400 euro verschuldigd is door de opstapeling van boetes.

Daarnaast spelen er problemen bij het verkrijgen van een briefadres, met als gevolg dat sommigen niet aan het werk kunnen of post van instanties als de Belastingdienst niet ontvangen. Problemen die volgens de belangenvereniging voor drugsgebruikers ieder jaar weer op de agenda staan. "Het zijn helaas dingen die om echte investeringen vragen", verzucht directeur Dennis Lahey. "De problemen blijven groot."

Het zorgt voor stof tot nadenken bij de raadsleden van onder meer Volt, SP, BIJ1, Partij voor de Dieren en GroenLinks. Zie hieronder de reacties van twee van hen.