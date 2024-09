Tips na uitzending Opsporing Verzocht over doodgeschoten kickbokser Amsterdamsebrug

Naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht afgelopen dinsdag zijn meerdere tips binnengekomen over de dood van kickbokser Mehdi Rebroub. Hij werd in juni tijdens een beroving, vlak bij het skatepark bij de Amsterdamsebrug, neergeschoten en overleed vlak daarna.

De 24-jarige Rebroub - die meedeed aan diverse kickbokswedstrijden - werd in de nacht van 22 op 23 juni neergeschoten en overleed naast het skatepark aan de Westelijke Merwedekanaaldijk in Oost. Het incident lijkt te gaan om een ruzie over het horloge van een vriend van Rebroub. Daarbij is de sporter in zijn borst geschoten.

Veel hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, kwamen naar de plek van de schietpartij toe. Ook een speciaal traumateam werd opgeroepen. Hulpdiensten reanimeerden de man, maar ondanks dat is hij ter plekke overleden.

Daders nog niet gepakt

In de omgeving werd een politiehelikopter ingezet, maar dat leidde niet tot de identiteit van de daders. Ook een speciaal team is sindsdien op zoek naar ten minste twee daders, die voor zijn dood verantwoordelijk worden gehouden.

Afgelopen dinsdag werd in het landelijke opsporingsprogramma een reconstructie van zijn dood getoond: