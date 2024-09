Gemeente wil opvang asielboot in Westelijk Havengebied voor vierde keer verlengen

Als het aan de gemeente ligt, blijft de opvang van asielzoekers op het cruiseschip MS Galaxy in ieder geval nog een jaar langer doorgaan. Het Rijk heeft daar om gevraagd bij de gemeente. De noodopvanglocatie, die al twee jaar in gebruik is in het Westelijk Havengebied, zou bij een definitieve verlenging tot 20 oktober 2025 blijven liggen.

Het schip aan het Westerhoofd, vlak bij de Coentunnel, ligt er sinds begin oktober 2022. In eerste instantie was er plaats voor ongeveer duizend vluchtelingen en zou de opvang ten minste een halfjaar duren. De opvang is al drie keer eerder verlengd en ook werd er plek gemaakt voor 500 extra vluchtelingen.

De eerste drie keren dat de opvang op het cruiseschip werd verlengd, was voor de periode van een halfjaar. Het stadsbestuur heeft nu gekozen voor een verlenging van een jaar. "De knelpunten in de asielopvangketen die ervoor zorgden dat deze noodoplossing nodig was, zijn nog niet opgelost", aldus verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink.

Volgens Groot Wassink zou het sluiten van de opvanglocatie alleen maar zorgen voor meer knelpunten en heeft het college daarom besloten om de opvang te willen verlengen. Wel noemt de wethouder het niet ideaal en laat hij weten dat het cruiseschip niet voldoet aan alle eisen de wenselijk zijn voor een langjarige opvanglocatie. Maar omdat de afgelopen toetsen elke keer dezelfde uitkomst gaven, heeft het college er vertrouwen in om de opvang met een jaar te verlengen.

Slaapruimtes en koken

De locatie voldoet aan 22 van de 25 punten van de zogenoemde humanitaire toets, waarmee wordt gekeken of een opvanglocatie geschikt is. De punten waar de Galaxy niet aan voldoet zijn de minimale slaapruimte per persoon (wat 4 vierkante meter moet zijn), het zelf kunnen koken en de geschiktheid voor kinderen.

Volgens Groot Wassink worden er wel maatregelen genomen om de locatie geschikter te maken. Zo is er een speeltuin geopend en wordt er een voetbalveld gerealiseerd. Maar ondanks dat het schip niet volledig voldoet aan de eisen, is de aanhoudende druk op de asielstroom reden genoeg voor het Rijk en de gemeente om de locatie te verlengen.

De raad moet nog wel stemmen over het plan van de gemeente.