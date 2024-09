Tegendemonstranten aanwezig bij nieuwe actie XR tegen komst cruiseschip naar Amsterdam

De sluis werd rond 11.30 uur geblokkeerd door Extinction Rebellion om het schip Resillient Lady tegen te houden. Op het stuk tussen de twee sluizen staan de tegendemonstranten. Volgens de IJmuider Courant zijn zij gemaskerd en gaat het om de groep Defend IJmuiden die proberen de andere sluis open te houden voor het schip.

Volgens de krant uit de havenplaats hebben de tegendemonstranten de activisten van XR ook bedreigd. De politie laat weten dat zij geluiden hebben gehoord dat iemand iets zou hebben geschreeuwd richting de Extinction Rebellion-activisten, maar dat zij toen nog niet aanwezig waren.

Demonstranten tegengehouden

De demonstranten blokkeren nu één sluis, de andere sluis is wel nog open. Het schip is dan ook door die sluis gegaan. Of Extinction Rebellion de andere sluis probeerde te blokkeren, is niet helemaal duidelijk. Volgens de woordvoerder van de politie probeerden twee demonstranten wel in de richting van de andere sluis te lopen, en daarmee langs de tegendemonstranten, maar werden zij door de agenten ter plaatse tegen gehouden om een confrontatie te voorkomen.

De agenten staan tussen beide actiegroepen, volgens de politie om de demonstratie te faciliteren en het veilig te houden voor iedereen.

Eerder acties

Of en wanneer de politie gaat ingrijpen is nog niet duidelijk. De burgemeester van de gemeente Velsen heeft de activisten eerder al verboden om te demonstreren op de sluisdeuren en gemeld dat er alleen aan de zijkanten mag worden gedemonstreerd. "Het demonstreren kan ernstige hinder voor het vaarverkeer opleveren. Blokkade van dit vitale proces heeft gevolgen in het Noordzeekanaalgebied, voor het landelijke scheepvaartverkeer en zelfs binnen andere delen van Europa."

De demonstranten hebben al vijf keer eerder de sluis geblokkeerd. Vier cruiseschepen gingen daardoor niet naar Amsterdam, maar kozen voor een andere locatie. Het cruiseschip van Disney meed Nederland volledig uit angst voor een blokkade, volgens de gemeente kostte dat tienduizenden euro's aan toeristenbelasting. Ook ondernemers vreesden 'gigantische schades' door de blokkades.