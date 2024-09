Even waren de oude verhoudingen hersteld, woensdag in de Arena. Vrolijk voetballende Ajacieden, een 5-0 overwinning op Fortuna én de terugkeer van Davy Klaassen. De komende weken begint de echte fysieke en mentale test: wedstrijd op wedstrijd, Europees en in de competitie. Kale & Kokkie zijn hoopvol: "Ook Wout Weghorst gaat een belangrijke rol spelen dit seizoen."