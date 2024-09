Damen Shiprepair voorlopig gered: "Scheepsbouw en Amsterdam horen bij elkaar, al 750 jaar"

Directeur Tjeerd Schulting van Damen Shiprepair voelt zich erkend en zegt dat de jarenlange discussie over de bestemming van het gebied –scheepswerf of woningbouw – nu meer in balans is. Hij licht het belang van de werf nader toe. "Als land en regio wil je je eigen marinevloot kunnen repareren, mocht er een calamiteit zijn. Je wil het binnen je landsgrenzen kunnen doen, maar ook in de buurt van alle grote havens: Rotterdam, Amsterdam en Vlissingen. Dat is dus een stukje militaire veiligheid."

Het Rijk benadrukte echter het belang van de werf voor de nationale veiligheid. De provincie erkent dat nu ook. "Capaciteit om grote schepen te onderhouden, te repareren en te verduurzamen is cruciaal voor de bescherming van onze nationale vitale belangen en strategische autonomie", staat in de omgevingsverordening. De werf zou daar een substantieel aandeel in hebben.

Bijna tienduizend woningen plus scholen en werkplekken voor duizenden mensen zouden er vanaf 2029 gebouwd worden op de plek van Damen Shiprepair. Daar ging onlangs een voorlopige streep door. Reden: de provincie besloot het gebied aan te merken als 'Industrieterrein van Provinciaal belang', in opdracht van het Rijk. "En dat terwijl Amsterdam een schreeuwend tekort aan woningen heeft", reageerde wethouder Van Dantzig in een brief aan de gemeenteraad.

Naast gegraven droogdokken bestaan er ook drijvende dokken, die verplaatst kunnen worden en dus van minder strategisch belang zijn. Damen heeft er een in Amsterdam (de Oranjewerf) en twee in Rotterdam. Buiten Damen om bevinden zich er nog twee drijvende dokken in Delfzijl en in Vlissingen.

De drie grootste havens van Nederland zijn respectievelijk Rotterdam, Amsterdam (met IJmuiden als toegangspoort) en Vlissingen. Bij al die havens heeft Damen Shiprepair Group gegraven dokken waar grote zeeschepen gerepareerd kunnen worden. In Amsterdam gaat dat om schepen tot 250 meter, in Rotterdam zelfs tot 400 meter.

Maar er speelt ook een emotionele reden mee dat Schulting zijn bedrijf graag in de stad houdt. "Ik ben een geboren Amsterdammer en kwam ter wereld op een woonboot. Scheepsbouw en Amsterdam horen bij elkaar, al bijna 750 jaar", aldus Schulting. "Wij zijn ook bezig met het maken van een groot cadeau voor de verjaardag van Amsterdam."

Hij snapt de woningnood en de 'oprukkende stad'. "We zijn zelf een Amsterdams bedrijf, dus we zitten er middenin. Waar het nu om gaat, is dat we af aan het koersen waren op een rampscenario voor de scheepsbouw in Amsterdam. Er is nu een periode van twee jaar afgesproken om andere scenario's te verkennen, dus het proces van plannenmaken voor het gebied met gemeente en ontwikkelaar gaat even in de koelkast. Nu is er meer tijd om met elkaar een goeie dialoog te voeren."

Verhuizen

Voor Schultings bedrijf is het belangrijk om dezelfde dokcapaciteit te behouden voor het Noordzeekanaal. "Natuurlijk zijn er concrete plekken waar we heen kunnen verhuizen. Maar het verhuizen van een werf van deze grootte is echt nog nooit gebeurd. Dat zou wereldnieuws zijn. De dokken zijn groot: van zeven meter dik beton. De kranen kunnen wel mee, maar die dokken zullen opnieuw gebouw moeten worden."