Onderzoek AT5 en de Balie: Praat mee over wonen in de buurt van zware industrie

Een penetrante, misselijkmakende lucht waar je ‘s nachts wakker van wordt. Brandende ogen, geïrriteerde luchtwegen. Om in een stad die bijna uit zijn voegen barst aan de huizenvraag te voldoen, komen Amsterdammers steeds dichter bij industrie, snelwegen en havengebieden te wonen. Woon jij zelf in de stank? Of maak je je zorgen om de luchtkwaliteit in jouw buurt? Praat dan mee op vrijdag 27 september om 19.30 uur in De Balie.

De aankomende maanden doet AT5 samen met de redactie van Live Journalism onderzoek naar de dilemma's van woningbouw en overlastgevende industrie. Hoe helpt de stad haar bewoners aan een woning, zonder hun gezondheid te riskeren?



Tijdens de eerste bijeenkomst zijn wij op zoek naar jouw verhaal. Woon jij zelf in Amsterdam en ervaar je stankoverlast of maak je je zorgen over de luchtkwaliteit in jouw wijk? Of houd je je bezig met woningbouw en vergelijkbare vraagstukken? Dan nodigen we je uit om mee te praten vrijdag 27 september om 19:30 uur in De Balie. Jullie verhalen vormen het vertrekpunt voor ons onderzoek.

De avond opent met een gesprek tussen Amsterdamse raadsleden Carlo van Munster (GroenLinks) en Myron von Gerhardt (VVD). Na het publieksprogramma gaan we met de zaal in gesprek.

Reserveer hier je gratis ticket!

Wil je in contact komen met Live Journalism of heb je een tip? Mail dan naar: [email protected] . Alvast bedankt.