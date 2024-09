JA21 debatteert hard én direct: "Op hele hoop vlakken zien wij dat het gelijk onze kant op komt"

Kevin Kreuger - de fractievoorzitter van JA21 in de raad - schreef in zijn zes jaar als raadslid nog nooit een initiatiefvoorstel, zijn moties en amendementen worden niet heel vaak aangenomen, maar toch heeft de conservatieve en liberale partij nut in de stad. Dat zegt Kreuger in AT5's Park Politiek. "Wij hebben een goede voorspellende gave, bijvoorbeeld ten aanzien van het klimaat."

De fractievoorzitter zegt niet naar het oude Nederland terug te hunkeren. "Dat zeggen heel veel mensen als je conservatief bent, dat je naar de spruitjeslucht van de jaren 50 terugverlangd. Het is niet alles wat goed is of werkt weggooien. Wat je nu hier heel erg in Amsterdam ziet ons gaan bemoeien met de levens van mensen en de energietransitie die er heel gehaast doorheen wordt gejaagd, terwijl het beter is daar wat behoudender in te zijn."

Hij legt uit: "Ik denk dat heel belangrijk is dat mensen individuele vrijheid hebben. Dat zit ook een stukje in hoe je de markt laat werken, maar anders dan bij de pure liberalen geloven wij dat het individu op een bepaalde manier ingebed moet zijn in een gemeenschap, dat is het stukje conservatisme en behoudendheid die wij als JA21 hebben."

Ook het thema migratie is voor Kreuger belangrijk. "Je ziet gewoon in bepaalde buurten van Amsterdam niet meer dat je in Nederland bent. Dat mensen elkaar kennen. Vroeger had je gewoon buurten waar mensen elkaar tegenkwamen. Je zei hallo tegen elkaar. Nu ligt er in Nieuw-West een lijk een paar weken in een kamer. De maden moeten er onder vandaan komen om er te weten dat er iemand doodligt. Dat was vroeger anders, toen keken mensen meer naar elkaar om."

"Het gaat om het absorptievermogen van een land", vervolgt hij. "Immigratie is van alle tijden en dat mag blijven, maar je moet er wel voor zorgen dat het behapbaar blijft. Je moet niet alle migranten in één wijk stoppen, waardoor er nog nauwelijks integratie. Je hebt er een gesegregeerde stad door gekregen."

Forum voor Democratie

Kreuger zit zes jaar in de raad. Tot 2020 voor Forum voor Democratie en sindsdien voor JA21. "Wat je ziet is dat wij toch op een hele andere manier naar het college kijken. Op een hele hoop vlakken zien wij dat het gelijk onze kant opkomt. Wij hebben een goede voorspellende gave, bijvoorbeeld ten aanzien van het klimaat. Wij hebben dat debat op een positieve manier beïnvloed als je kijkt naar het bouwen van windturbines, het aardgasvrij maken van de stad en het bouwen van de biomassacentrale. Dat zijn allemaal zaken waarbij de publieke opinie is gedraaid."