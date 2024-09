Al 20 jaar zonder Hazes: van 'de vlooien op je poten in De Pijp' tot volksheld

Op donderdag 23 september 2004 overlijdt André Gerardus Hazes aan een hartstilstand. De volkszanger uit De Pijp is dan pas 53 jaar, maar daaraan heeft hij meer dan genoeg om uit te groeien tot een absoluut icoon. Zijn dood is inmiddels twintig jaar geleden. Reden voor een duik in het rijke AT5-archief, op zoek naar de mooiste Hazesmomenten.

Dat begint in 1992, als Hazes (hartje zomer) een kerst-cd opneemt. We zien de volkszanger verder biljartend in zijn stamkroeg in Vinkeveen, emotioneel als hij vertelt over zijn jeugd in De Pijp en tijdens de grootse viering van zijn vijftigste verjaardag in Paradiso. Ook de liefde van Hazes voor zijn stad blijft niet onbesproken. "Dan kan je lullen wat je wil, maar deze stad is zo uniek", aldus Hazes. "Dan rij je vanaf de snelweg de stad binnen en dan denk je: wat is Amsterdam toch top."