Stadhouderskade krijgt wandelboulevard: ''Wat wil je nog meer voor je huis?''

De werkzaamheden op de Stadhouderskade stonden al even op de planning. ''De weg was toe aan onderhoud. En dat is niet alles'', legt omgevingsmanager Vera Holtmaat uit. ''Omdat de Stadhouderskade vorig jaar een dertig kilometer per uur zone is geworden, vraagt het ook om een nieuwe inrichting.''

Voorbijgangers en bewoners die we spreken hebben verschillende meningen over de wandelboulevard. ''Het gaat heel mooi worden. We krijgen een prachtig mooie boulevard. Wat wil je nog meer voor je huis?'' Vertelt dame die al ruim vijftig jaar aan de Stadhouderskade woont. Een man ziet het minder positief. ''Ze maken de kortste wandelboulevard van Nederland. En wie gaat er nou wandelen op een boulevard hier in Amsterdam'', zegt hij cynisch.

Vanwege de werkzaamheden is de Stadhouderskade afgesloten voor fietsers tussen de Weteringlaan en de Museumbrug. Eerder bleek al dat fietsers zich daar lang niet altijd aan houden. En ook Holtmaat beaamt dat de fietsers een uitdaging zijn.

''We werken op de S100, een belangrijke verkeersader in Amsterdam. Dit betekent dat we met veel autoverkeer en fietsers te maken hebben. Op de rijbaan is niet genoeg ruimte om zowel auto's als fietsers hun weg te laten vervolgen'', legt ze uit. Een omleiding voor fietsers is dus onvermijdelijk. Zij kunnen via de Weteringschans. Autoverkeer komend vanaf de Amstel kan wel gewoon doorrijden op de Stadhouderskade. En voor autoverkeer komend vanaf het Rijksmuseum geldt een omleiding via de Hobbemakade.

De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd. De eerste fase is klaar voor de kerst. Dan gaat ook de wandelboulevard open. Het gehele project wordt afgerond eind mei 2025.