Zorgen over ozb-verhoging voor huiseigenaren: kan de Amsterdammer dit nog wel betalen?

Met een stijgende onroerendezaakbelasting (ozb) vrezen huiseigenaren en woningexperts dat het bezitten van een huis straks onmogelijk wordt voor de 'normale man'. Met de combinatie van deze verhoging, erfpacht en alle belastingen die je als huiseigenaar al betaalt lijkt het onmogelijk te worden om daaraan te voldoen.

"Ik heb nu dertien jaar een huis en dat is nu meer waard dan toen. Dat lijkt heel fijn maar er komen ook kosten bij kijken." Etienne Donicie woont in de Domselaerstraat naast het Oosterpark en moet komend jaar geloven aan een ozb-verhoging van een kleine driehonderd euro. "Dat lap je niet zo maar even uit je mouw." Gemiddeld stijgt de belasting met 85 euro, wat maakt dat de gemiddelde huiseigenaar in 2025 met een ozb van 400 euro komt te zitten. Voor Etienne en zijn vrouw is dit flink hoger. "Dat raakt je wel in je portemonnee."

Sinds ongeveer twee jaar is hij mantelzorger. "Mijn vrouw is ziek en heeft geen inkomen. Wat als ik straks zonder werk kom te zitten en ook geen inkomsten meer heb, waar ga ik dit geld dan vandaan halen?" Hij zal het uiteindelijk wel redden, denkt hij, maar moet wel op andere potjes besparen. "Het feit dat ik al dertien jaar dit huis heb, betekent niet dat mijn besteedbare inkomen automatisch meegroeit." Huizenexpert Erik Rezelman ziet dit probleem ook: "Dat er meer geld nodig is volgens de gemeente is logisch, maar je kunt ook minder uitgeven. Dat dit meteen op de huizenbezitter moet komen te liggen is niet realistisch." Je ziet, zo vertelt hij, dat er in totaal honderd miljoen euro meer moet worden betaald door alle Amsterdammers samen. "Er is zo veel stijging te zien, en dat zijn niet de enige kosten die jaarlijks hoger worden voor huiseigenaren."

Met dat laatste doelt hij onder andere op erfpacht die enkel in Amsterdam geldt, VVE-kosten, waterbelasting, afvalstoffenheffing, stadswarmte en allerlei andere kosten die eigenaren moeten betalen. "Volgend jaar zal het wel weer iets anders zijn wat stijgt. En je moet het allemaal betalen, want anders moet je weg, de stad uit. Maar dan raakt de stad de gewone Amsterdammer kwijt en wonen er straks alleen maar huurders en uiterst rijke kopers." Gepensioneerden In drie jaar tijd is de ozb met 67 procent gestegen, zo laat de gemeente weten. Vereniging Eigen Huis komt voor belangen van bewoners van koophuizen op en maakt zich zorgen na deze verhoging: "Mensen met een klein pensioen kunnen deze lasten niet betalen. Wij horen deze geluiden ook al echt van mensen. De stijging van Amsterdam is echt heel fors, ver boven de inflatiestijging. Dan vinden wij dat je dat heel goed moet uitleggen, waar het naartoe gaat. Komt het door een eenmalig tekort of is het structureel en blijft het op dit niveau?" De kosten die extra in het laatje van de gemeente komen moeten onder andere gaan naar jeugdzorg en het verhelpen van het afvalprobleem. En dat laatste is volgens Etienne nou juist waar het geld vandaan zou moeten komen. "Waar het precies moet worden geïnd is niet aan mij. Ik wil best meer betalen, maar alleen als dat voor alle Amsterdammers geldt. En hoezo zou er geld naar het afvalprobleem van iedereen moeten gaan wat alleen een klein deel van de bewoners betaalt?"