Verhalen bijzondere straatnamen gebundeld: "Rusland heeft niks met het land te maken"

Onze eerste stop is een straat in het centrum: Rusland. "Het grappige is dat het niets met Rusland te maken heeft", vertelt Van der Veen. De naam is een verbastering van de onbekende Willem Ruusschentuin. "We weten niet zo goed wie hij was, maar het zal hoogstwaarschijnlijk een witte man zijn geweest." De naam veranderde door de jaren heen naar ’t Ruyssenlandt. Toen werd het ’t Russeland en in de 16e eeuw werd het ’t Ruslant. Nu is het dus Rusland.

Onze tweede locatie is een pas benoemde brug in West. "De Abdellah Zakibrug", vertelt Van der Veen. "Hij behoorde tot de eerste generatie gastarbeiders uit Marokko. Hij heeft in Nederland al die tijd in een hondenvoerfabriek gewerkt en schilderde in zijn vrije tijd graag op zolder.’’ Het was Zaki's dochter die na zijn overlijden graag een straat vernoemd wilde hebben naar haar vader. Zaki is de tweede Marokkaanse-Nederlander met een brug op zijn naam.

Schilder

"Zijn dochter wilde in eerste instantie eigenlijk een straat, maar toen ze hoorde dat een brug ‘makkelijker’ te krijgen is, vond ze dat eigenlijk een beter idee", gaat Van der Veen door. "Haar vader schilderde graag bloemenmarkten, typische Amsterdamse grachten, maar ook veel bruggen. Hij is eigenlijk ook een bruggenbouwer; de brug tussen de Marokkaanse en Nederlandse cultuur.’’