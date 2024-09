Fietsers negeren afsluiting Stadhouderskade: "Amsterdam is fietsanarchie-stad"

Door werkzaamheden is de Stadhouderskade dicht voor fietsers, maar daar trekt lang niet iedere fietser zich iets van aan. Een deel van de fietsers rijdt op de stoep of, gevaarlijker, tegen de richting in op de rijbaan die alleen open is voor automobilisten.

De weg is dicht tussen de Rijksmuseum en het Weteringcircuit. Aan beide kanten staan hekken en verbodsborden en die borden staan ook op het afgesloten deel. Autoverkeer rijdt nog maar op één richting. "Maar je hebt ook fietsers die net zo hard in tegenovergestelde richting komen", legt een man die een stuk verderop woont uit. "Wat niet mag, maar wel gebeurt. Met alle gevaren van dien."

"Amsterdam is sowieso een beetje een fietsanarchie-stad, maar het is hier wel weer lekker extreem", zegt een fietser die naar eigen zeggen zelf wel afstapt. Een scooterrijder heeft toch begrip voor de fietsers, mede omdat dit niet de enige afgesloten weg in de buurt is. "Gevaarlijk is het wel", erkent hij. "Er is veel puinhoop."

Vaak haast

De fietsers rijden niet alleen op de weg, maar ook op de stoep. "Als ik haast heb, dat is heel vaak, dan ga ik wel gewoon rechttoe rechtaan zeg maar", legt een van die fietser uit. Een ander vreest dat hij een halfuur langer onderweg is als hij wel netjes omfietst, iets dat via het Weteringcircuit moet.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het probleem bekend is.