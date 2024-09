Prorail en ministerie vol vertrouwen: Eurostar rijdt begin 2025 weer rechtstreeks naar Londen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Prorail zijn niet onder de indruk van het dreigement van Eurostar om hun internationale hogesnelheidslijnen vanuit Amsterdam op te schorten. Zij hebben er het volste vertrouwen in dat de Eurostar gewoon weer rechtstreeks naar Londen rijdt vanaf januari 2025, in tegenstelling tot Eurostar-ceo Gwendoline Cazenave. Zij ziet problemen in het verval van het hogesnelheidsspoor en de stationsrenovatie op Amsterdam CS.

In een opinie-artikel in het Financieele Dagblad kondigde Eurostar-ceo Gwendoline Cazenave woensdag aan hun treindiensten in Nederland te schrappen, als er niet snel duidelijke afspraken worden gemaakt.

Problemen

Vanwege scheurtjes in sommige viaducten op de hogesnelheidslijn kan de trein daar niet haar normale snelheid van 300 km/u rijden, maar slechts 80 km/u. Daarnaast is er sinds de zomer vanwege de stationsrenovatie geen plek meer voor de paspoortcontrole in Amsterdam. Hierdoor kunnen passagiers niet meer in een rechtstreekse trein naar Londen stappen, maar moeten ze overstappen in Brussel voor de paspoortcontrole.

Verder ziet Cazenave problemen in de beperkte lengte van perrons die is aangekondigd in het voorjaar van 2024, vanwege de renovatiewerkzaamheden van Amsterdam CS. De treinen zijn namelijk twee keer zo lang als de beschikbare perrons.

Vertrouwen

Prorail en het ministerie zeggen dat 'alles op alles wordt gezet' om de terminal waar de paspoortcontrole plaatsvindt weer op tijd af te hebben. "Alle partijen hebben vorig jaar bevestigd dat de verbouwing van Amsterdam Centraal noodzakelijk is en dat we tegelijkertijd ook de treinverbinding van en naar Londen als heel waardevol beschouwen. We zijn met Eurostar in gesprek over de ontwikkelingen en hebben er vertrouwen in dat vanaf januari 2025 er weer rechtstreekse treinen naar Londen kunnen rijden.”

Een woordvoerder van de gemeente laat aan AT5 weten 'te hopen dat de Eurostar blijft rijden'. "Internationale treinen zijn van groot belang om meer mensen op een duurzame manier te laten reizen. Wij willen juist meer internationale treinen en maken daar meer ruimte voor bij station Zuid."

Overigens is het op de lange termijn de bedoeling dat alle internationale treinen vanaf het vernieuwde station Amsterdam Zuid vertrekken.