Fietsroute langs Nieuwmarkt eindelijk veiliger

Na een afsluiting die vele maanden duurde, is de Geldersekade sinds gisteren volledig open. De niet altijd ongevaarlijke omleiding via de overkant van het water is daarmee van de baan.

Het stuk weg is de afgelopen tijd door de gemeente aangepast. Er lag een vrijliggend fietspad (voor fietsers in beide richtingen) met daarnaast een rijbaan voor auto's in enkel de richting van de Prins Hendrikkade. Het fietspad is nu weg en er is een rijbaan waar zowel fietsers als auto's op mogen. Autoverkeer mag nog steeds alleen richting de Prins Hendrikkade, fietsers kunnen wel in beide richtingen. Zo zag de route er vanmorgen vroeg uit:

AT5

Tijdens de herinrichting zijn de leidingen vervangen. Ook is het elektriciteitsnet verzwaard. Verder ligt er nu een stoep aan zowel de kant van het water als de woningen. Bij de waterkant zijn 'fietsparkeervoorzieningen' gemaakt. Vanochtend stonden er al veel geparkeerde fietsen.

De nieuwe Geldersekade AT5

Het werk aan dit deel van de Geldersekade begon in april van dit jaar. Fietsers moesten de Bantammerbrug over en aan de andere kant van de Geldersekade tegen de richting van het andere verkeer in rijden. Dat leidde geregeld tot onveilige situaties, helemaal als er vuilniswagens of vrachtwagentjes langs kwamen die de gehele breedte van de weg nodig hadden. Ook liepen er veel voetgangers. Toeristen reageren verbaasd op de situatie. Zo was de situatie de afgelopen maanden:

Voordat deze werkzaamheden begonnen, is er ook aan andere delen op en rond de Nieuwmarkt gewerkt. Met het beëindigen van de werkzaamheden op de Geldersekade lijken er de komende jaren geen nieuwe afsluitingen meer nodig.