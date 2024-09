Man die vrouw neerstak en brand stichtte krijgt celstraf en tbs

Een 54-jarige man is veroordeeld tot zestien maanden gevangenisstraf en tbs met voorwaarden omdat hij november vorig jaar in een woning aan de Meteorenweg in Noord een vrouw in haar arm stak. Ook stichtte hij brand op drie plekken in de woning.

Het slachtoffer werd door de man meerdere keren in haar linkerarm en linkerhand gestoken. Hij gebruikte een vleesmes van 21 centimeter groot. De man stak daarnaast onder meer een regenpak dat bij de gordijnen lag in brand en stichtte brand in de keuken. Tijdens de brand waren de buren thuis. Zij hadden door de nachtelijke brand in levensgevaar kunnen komen, bleek uit politieonderzoek.

Quote "Klaarblijkelijk deinst verdachte er niet voor terug om zwaar geweld toe te passen als hij zich in het nauw gedreven voelt" Vonnis rechtbank

De man verklaarde dat hij dacht dat het slachtoffer hem in de val had gelokt en dat er mogelijk andere personen naar de woning zouden komen. "Dat verdachte vervolgens op een dergelijke buitenproportionele wijze handelde, acht de rechtbank zorgelijk", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Klaarblijkelijk deinst verdachte er niet voor terug om zwaar geweld toe te passen als hij zich in het nauw gedreven voelt en dit maakt hem onberekenbaar." Pesterijtje Achteraf omschreef de man de brand die hij had gesticht als 'een pesterijtje'. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat hij een psychotische stoornis heeft, crystal meth gebruikt en een narcistische persoonlijkheidsstoornis met theatrale kenmerken heeft. Tijdens het steken en brand stichten zou hij grotendeels geleid zijn door 'psychotische angst en achterdocht' en maar weinig grip hebben gehad op denken, voelen en handelen. De rechtbank vindt de gevangenisstraf 'passend en geboden' en wil daarnaast niet dat hij zonder behandeling terugkeert in de maatschappij. Deskundigen denken namelijk dat de kans hoog is dat hij weer een geweldsdelict pleegt. De man lijdt aan zelfoverschatting en heeft weinig besef van zijn ziekte. Hij wordt daarom gedwongen opgenomen in een instelling en mag geen drugs meer gebruiken. De tbs-maatregel kan maximaal negen jaar duren.

