Wethouder kan door hogere belasting getroffen corporaties niet helpen, wel in gesprek

De gemeente gaat met woningcorporaties in gesprek over het investeren in duurzaamheid en leefbaarheid. Dit naar aanleiding van hun zorgen over de stijging van het ozb-tarief met ruim een kwart. Die fikse verhoging van de belasting voor woningeigenaren werd deze week bekend in de begroting voor 2025.

In een reactie liet de Amsterdamse vereniging van woningcorporaties (AFCW) weten dat het om 'een flinke domper' gaat. Mogelijk zou er hierdoor minder geld zijn voor onderhoud, verduurzaming en leefbaarheid. Corporaties in Amsterdam bezitten bij elkaar zo'n 180 duizend woningen.

"Ik heb er begrip voor dat woningcorporaties hier niet blij mee zijn", laat wethouder Hester van Buren (Financiën) vandaag weten in een schriftelijke reactie aan AT5. "Wettelijk gezien is het helaas niet mogelijk om woningcorporaties uit te zonderen van ozb of een lager tarief te hanteren. Ik vind het belangrijk dat woningcorporaties kunnen investeren in duurzaamheid en leefbaarheid. Wethouder De Jager (Volkshuisvesting) zal dan ook met hen in gesprek gaan."

Van Buren liet in de deze week gepresenteerde begroting weten dat de gemeente de ozb met 27 procent verhoogd. Ze zei dat het onder meer nodig is omdat er geld voor de jeugdzorg nodig is en ze de afvalstoffenheffing niet wilde laten stijgen.