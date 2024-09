Miniserie Snorder #6: Gedane zaken

In de serie Snorder verzamelt presentator Waldy van Geenen zoveel mogelijk goede gesprekken met gewone Amsterdammers die hij van a naar b rijdt. Deze keer stapt Karen Wolff in de auto die op weg is naar de verjaardag van haar kleinzoon in Monnickendam.

"Hij woont sinds kort in een flatje vlakbij mij in Amsterdam en daarom heb ik hem wat planten cadeau gedaan eerder deze week." Ondanks dat haar kleinzoon dichtbij haar woont, betekent het niet dat hij haar nu vaker niet. "Hij weet dat ik zou willen dat hij vaker langskwam, maar hij heeft zijn eigen leven, hij komt wanneer hij wil. Maar ik laat het hem wel weten hoor."

Op weg naar de verjaardag, die plaatsvindt bij haar dochter thuis, wijdt Karen al snel uit over de relatie die zij met haar kleinzoon heeft. "Hij is mijn eerste kleinkind, die heeft toch altijd een speciale plek. Het hele proces volgde ik toen van begin tot eind met mijn dochter. Het was bijzonderder dan het krijgen van mijn eigen kind. Je bent er gewoon bewuster bij." Karens kleinzoon wordt 23 en een cadeau heeft ze hem al gegeven.

Zelf kreeg Karen op jonge leeftijd haar eigen kind. Ze was twintig. "Erg jong hoor was dat. Ik heb daardoor heel veel dingen niet kunnen doen die ik wilde doen. Je hebt een deel van je jeugd overgeslagen." Op de vraag of ze in retrospectief andere keuzes zou maken reageert Karen resoluut met 'ja'. "Alles. Ik zou graag later aan kinderen zijn begonnen en liever gaan studeren."

"Toen wilde ik niet studeren, ik was alleen maar bezig met uitgaan en dat soort dingen. Maar mijn vader stuurde me naar een secretaresseopleiding, dus ik heb heel lang als secretaresse gewerkt. En dat heb ik eigenlijk nooit met plezier gedaan." Later in haar werkzame leven, maakte Karen een carrièreswitch en ging ze de zorg in, ze ging werken met verstandelijk beperkte mensen. "Als ik had kunnen studeren, had ik daarvoor geleerd. Maar ik denk dat er zoveel vrouwen zijn van mijn leeftijd, uit die tijd, die liever hadden willen studeren, maar die mogelijkheden waren er gewoon niet voor heel veel vrouwen toen."

De serie ‘Snorder’ is onderdeel van het programma Damsko.