Hoe de uitvaart van André Hazes in een paar dagen tijd een mega-event werd

De uitvaart van André Hazes in de Arena, nu bijna 20 jaar geleden, werd een mega-evenement dat in het collectieve geheugen zit. Zo'n grote, publieke begrafenis was nog nooit vertoond in Nederland. Alles moest in een paar dagen tijd geregeld worden, voor de mensen die het organiseerden gingen er dan ook bloed, zweet en tranen aan vooraf. Twintig jaar later blikken we met hen terug op deze bijzondere dag: "Ik weet geen plek op de wereld waar dit ooit vertoond is."

Bohnenn regelde twintig jaar lang van alles voor Hazes. "Hij was zelf natuurlijk een ongeleid projectiel, dus ik moest er eigenlijk voor zorgen dat hij overal op tijd kwam." Als Hazes vlak voor een concert in de Arena kapot ging van de zenuwen, werd Bohnenn gevraagd om met hem in hotel Huis ter Duin te zitten. "Dan moest ik hem afleiden. En ook laag in de alcohol houden, zodat zijn stem goed bleef."

Bohnenn was tijdens de uitvaart degene die de dienst begeleidde. "Rachèl (André's vrouw, red.) had me dat gevraagd, daar ben ik haar nog altijd zeer dankbaar voor."

Wim Bohnenn zal bij veel mensen bekend zijn als de presentator bij talloze landskampioenschappen van Ajax. Van de 36 maakte hij er 17 van het podium mee. Bohnenn was bij veel gedenkwaardige momenten in de Arena, maar wat hem misschien wel het meest bijblijft, is de uitvaart van André Hazes, zijn gabber die vandaag precies 20 jaar geleden overleed.

"Als je eenmaal bij de familie Hazes als oké persoon geaccepteerd was, was het ook 'all the way'"

Maar de uitvaart met Hazes in de Arena, dat blijft toch minstens zo'n gedenkwaardig moment, zegt Mulder. 50.000 mensen waren in de Arena getuige van het afscheid. Acht miljoen mensen zagen live op televisie hoe een 10-jarige Dré Jr. een brief aan zijn vader voorlas en hoe Paul de Leeuw a capella 'Droomland' zong.

Ook voor voormalig Mojo-directeur John Mulder blijft de uitvaart een bijzonder moment. Mulder maakte als concertorganisator heel wat mee. Hij werkte met sterren als Madonna, Michael Jackson, en ook met Prince, die hij ooit eens overhaalde om midden in de nacht in het Utrechtse Tivoli op te treden.

John Mulder heeft op dat moment al een paar hele hectische dagen achter de rug. Hij zit in New York als André in het ziekenhuis wordt opgenomen. Een telefoontje uit Vinkeveen volgt en Mulder boekt het eerstvolgende vliegtuig naar huis.

Shows van dat formaat vragen normaal gesproken maanden aan voorbereiding, maar dit keer is er improvisatie nodig. Het idee om een afscheid te organiseren komt een paar uur nadat André is overleden. Alles moet dus binnen vier dagen gebeuren.

"Ze waren niet altijd gelukkig in hun keuze met hun partners", vertelt Mulder over die tijd. "Toen ze grote shows wilden produceren, leverde dat problemen op." Wanneer de Mojo-directeur dat te horen krijgt, biedt hij zijn hulp aan. "Want het organiseren van concerten was ons vak. We waren geen eendagsvliegen die gouden bergen beloofden."

Sterfbed in Woerden

De shows in de Arena worden een groot commercieel succes, al wordt tijdens het laatste optreden pijnlijk duidelijk dat bij Hazes - door zijn gehoorproblemen - het beste ervan af is. "Maar als je eenmaal bij de familie Hazes als een oké persoon geaccepteerd was, dan was het ook 'all the way'. In lief en leed."

En dus staat Mulder een paar jaar later - en een paar uur na zijn vlucht uit New York - aan het sterfbed van André. In het ziekenhuis in Woerden regelt hij dat de zanger een afgezonderde kamer krijgt. Omliggende kamers worden vrijgemaakt. Een ingehuurd securitybedrijf zorgt ervoor dat de gang 24 uur per dag wordt bewaakt.

Drie dagen is John Mulder met de familie in het ziekenhuis in Woerden. Op donderdagochtend zit Mulder voor het laatst aan het bed. "En toen was hij weer een stuk slechter." Om 9.30 uur overlijdt de zanger. Mulder regelt dat de familie via de ingang van de ambulancedienst naar buiten kan rijden, om zo buiten het zicht van de pers het ziekenhuis te verlaten.