Lelystad vraagt jongeren mee te denken over hun stad in 2050

RPO

Hoe denken jongeren over de toekomst van Lelystad in 2050? Daarover kunnen jongeren van 16 tot en 25 jaar dinsdag meepraten tijdens een zogeheten spoken word workshop in het MBO College Lelystad.

De gemeente houdt vanaf drie uur 's middags twee workshops voor jongeren van elk anderhalf uur. 's Avonds is er vanaf 18 tot 21 uur een inloop voor andere bewoners over de toekomst van de stad.

Naar 120.000 inwoners

De bijeenkomst wordt gehouden, omdat Lelystad bezig is om een nieuwe Omgevingsvisie op te stellen. Daarin wordt vastgelegd hoe de stad tot 2050 moet groeien van ruim 80.000 inwoners nu naar ongeveer 120.000 inwoners straks.

In 2020 is er ook al een uitgebreide discussie geweest over de Omgevingsvisie, maar die had 2040 als einddatum. De gemeente kijkt nu dus tien jaar verder.

Volgens wethouder Piet van Dijk gaat het niet alleen om de vraag waar de stad kan groeien. Mogelijk groeit de stad aan de oostzijde van de snelweg A6. Belangrijk is ook dat Lelystad straks over voldoende voorzieningen beschikt voor alle inwoners.

Ver weg

Hoewel 2050 voor jongeren nog ver weg is, wil de gemeente ook hen nadrukkelijk betrekken bij het proces. "Wat is er voor jou nodig, zodat jij hier in 2050 wilt blijven wonen?," aldus Van Dijk.