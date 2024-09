Betondorp viert feest vanwege 100-jarig bestaan: "Hadden Halsema verwacht, maar kregen Sjakie"

Groot feest in Betondorp vandaag vanwege het 100-jarig bestaan. De bewoners vieren het unieke karakter van het dorp, de geschiedenis en saamhorigheid. En als kers op de taart opende mister Ajax Sjaak Swart het feest. "We hadden eigenlijk Femke Halsema verwacht, maar Sjaak is nog leuker", lacht een bewoonster. "Het is nog echt een Ajax-dorp, Sjaak is een legendarische speler."