Campagne om islamofobie in de stad tegen te gaan: "Portretten van sterke vrouwen"

S.P.E.A.K. collectief lanceerde vandaag een fotocampagne in de stad om islamofobie tegen te gaan. Op verschillende billboards door Amsterdam zijn portretten te zien van moslimvrouwen die dagelijks te maken hebben met vooroordelen en discriminatie. "Met deze fotocampagne vragen de vrouwen aandacht voor de noodzaak van gelijkwaardigheid en acceptatie in Nederland en Amsterdam", aldus het collectief.

De lancering van de fotocampagne valt samen met de Europese dag tegen islamofobie. Met deze fotoreeks wil S.P.E.A.K. de verhalen en beelden van diverse moslimvrouwen uit de stad en omgeving samenbrengen. De geportretteerde vrouwen spreken zich uit tegen de groeiende islamofobie in Nederland en de stad. "Zeker in een tijd waarin de PVV deel uitmaakt van het kabinet en anti-moslimsentimenten in de samenleving blijven toenemen", legt het collectief uit.

Saida Derrazi vertelt namens S.P.E.A.K. dat de campagne in de stad al aanslaat. "We zagen vandaag meerdere mensen al stilstaan bij de posters en we werden ook regelmatig aangesproken door mensen die we niet kenden. Dat is erg leuk om te zien en ook waar we het voor doen, om het gesprek aan te gaan", vertelt zij aan AT5.

Persoonlijke verhalen

Niet alleen zijn er foto's te zien van vrouwen, ook worden hun persoonlijke verhalen verteld. Zo zijn er vrouwen die hopen dat de volgende generatie moslimvrouwen niet dezelfde strijd hoeft te voeren 'als zij en haar moeder'. S.P.E.A.K.: "Het is een campagne die de diversiteit binnen de moslimgemeenschappen onderstreept en een belangrijk tegengeluid biedt tegen de haat en onwetendheid die moslimvrouwen dagelijks ervaren."